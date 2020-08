Kein Corona-Fall : Entwarnung an Grundschule in Reichswalde

Kreis Kleve An der St.-Michael-Grundschule in Reichswalde gibt es Entwarnung: Kein Kind ist mit dem Coronavirus infiziert. Dem Kreisgesundheitsamt liegen insgesamt 1031 bestätigte Corona-Infektionen seit Beginn der Corona-Pandemie vor.

Dem Kreisgesundheitsamt liegen insgesamt 1031 bestätigte Corona-Infektionen seit Beginn der Corona-Pandemie vor (Stand: Freitag, 11.30 Uhr). Davon sind 51 in Bedburg-Hau, 111 in Emmerich, 213 in Geldern, 110 in Goch, 34 in Issum, 34 in Kalkar, 47 in Kerken, 90 in Kevelaer, 126 in Kleve, 18 in Kranenburg, 58 in Rees, 19 in Rheurdt, 71 in Straelen, 11 in Uedem, 15 in Wachtendonk und 23 in Weeze.