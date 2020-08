Fußball, Transfers : 04/19 holt US-Amerikaner aus England

Der Sportliche Leiter Frank Zilles (links) mit 1,96-Meter-Mann Dominic Duncan. Foto: RSV

Ratingen Der Fußball-Oberligist Ratingen 04/19 verpflichtet den US-Amerikaner Dominic Duncan von Flackwell Heath aus England und den gebürtigen Ratinger Jonas Büchte von Fortuna Düsseldorf. Beide sollen die Defensive stabilisieren.

Plötzlich geht es bei Fußball-Oberligist Ratingen 04/19 Schlag auf Schlag: Hatte der Klub gerade erst die Verpflichtung des Stürmers Takuma Misumi von Liga-Konkurrent Sportfreunde Baumberg vermeldet, legte er nun gleich doppelt nach: Jonas Büchte und Dominic Duncan für die Defensive.

Letzterer ist ein internationaler Transfer: Der gebürtige US-Amerikaner stand zuletzt beim Flackwell Heath FC in der unterklassigen „Hellenic Football League“ in England unter Vertrag. Der Sportliche Leiter Frank Zilles hat den 21-Jährigen nun nach Ratingen gelotst. „Man hat Verbindungen, und ein zuverlässiger Vermittler hat Dominic angeboten. Das sind dann Jungs, die in Deutschland studieren wollen, was er auch hier tun wird“, sagt Zilles, der einen ähnlichen Transfer bereits mit Joseph Terry hatte, der ebenfalls US-Amerikaner ist und aus Neuseeland zu 04/19 kam. Für Duncan arbeitet der Sportliche Leiter nun daran, die Spielgenehmigung zu bekommen, was aufgrund des internationalen Verfahrens etwas aufwändiger ist – dass es diese Woche noch klappt, ist eher unwahrscheinlich. Zilles ist aber sicher: „Er hat die Grundvoraussetzungen, in der Oberliga zu spielen und sich gut zu entwickeln. Aber erst einmal muss er sich akklimatisieren.“ Ein paar Grundkenntnisse in Deutsch hat der 1,96 Meter große Abwehrspieler immerhin sschon.

Trainer Martin Hasenpflug sagt: „Dominic ist ein junger und körperlich starker Spieler. Er ist sehr ballsicher und spielt einen einfachen Ball. Durch seine Körpergröße besitzen wir die absolute Lufthoheit. Er wird seinen Beitrag zu unserer defensiven Stabilität leisten.“

Für letzteres soll auch Jonas Büchte sorgen, der von Fortuna an den Götschenbeck kommt und in Düsseldorf zuletzt in der A-Junioren-Bundesliga eingesetzt wurde. Insgesamt bestritt der 19-Jährige 68 Spiele für die Düsseldorfer, der gebürtige Ratinger erzielte dabei fünf Tore. Büchte kann sowohl in der Abwehr als auch davor auf der Sechser-Position eingesetzt werden und gilt so als flexibel. „Mit Jonas haben wir eines der großen Talente von Fortuna Düsseldorf von uns überzeugen können“, freut sich Hasenpflug und ergänzt: „Leider ist er mit einer Verletzung bei uns gestartet, aber jetzt ist er wieder fit. Die letzten Trainingseinheiten haben gezeigt, dass er für uns ein sehr wichtiger Spieler in der Saison werden wird.“

Trainer Martin Hasenpflug (links) mit Jonas Büchte. Foto: RSV