Handballer im Aufbruch : Neuer Trainer will TVT aus der Kreisklasse führen

Tiefenbroich Christoph Bruckner ist der neue Coach der Tiefenbroicher Handballer. Der 30-Jährige kommt aus dem Kasseler Raum und wohnt nun in Lintorf. Er sucht noch Verstärkung für das Ziel Aufstieg.

Absteigen kann der TV Tiefenbroich auch in dieser Handballsaison nicht, die Rot-Weißen spielen erneut in der nur noch sieben Mannschaften umfassenden Kreisklasse. Darunter gibt es keine Liga. Aber nun will der in Ratingen West an der Gothaer Straße spielende Traditionsverein endlich einmal wieder aufsteigen. Hans-Peter Kilian, seit Jahren der uneingeschränkte Chef der Rot-Weißen, hat in Christoph Bruckner einen neuen Trainer verpflichtet, und der will endlich raus aus der Kreisklasse: „Da wir nicht absteigen können, gibt es auch keine nervliche Belastung. Wir wollen aufsteigen, ganz klar, ob es dazu reicht, wird man sehen. In der Liga spielen viele Reserveteams oder noch tiefere Mannschaften. Die sollten wir niemals unterschätzen, da sind Jungs dabei, die guten Handball spielen können. Wenn sie wollen.“

Bruckner stammt aus dem Kasseler Raum, er wohnte in Tiefenbroich (jetzt in Lintorf), der Beruf hat ihn dorthin geführt, und so suchte er einen Handballverein direkt vor der Haustüre. So landete er in der vorigen Saison beim TVT. Er machte auch einige Spiele mit, aber eine alte Verletzung hemmt ihn immer noch. Diese zog sich der 30 Jahre alte Personalreferent, er arbeitet in Ratingen, in seiner Oberligazeit zu, da spielte er noch in seiner Kasseler Heimat. Peter Willim, der bisherige Trainer, war inzwischen amtsmüde, und nun fragte Kilian bei Bruckner an, ob Interesse am Trainerjob besteht. Der sagte zu, 16 Spieler stehen ihm zur Verfügung. „Aber zwei, drei Verstärkungen hätte ich gerne noch“, so der neue Coach. „Wir haben einige, die sind im Schichtdienst tätig und stehen nicht immer zur Verfügung.“ Das Training ist nur mittwochs ab 18.30 Uhr, Gothaer Straße. „Das Alter spielt bei mir keine Rolle“, sagt Bruckner. „Jeder ist willkommen.“