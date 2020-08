Klimaschutz in Ratingen : Energie-Preis für Ratingen

Klimaschutz in Ratingen

Ratingen Manchmal führen eben auch viele kleine Schritte zum Erfolg. Für ihr Engagement in Sachen Kommunale Energiewende wurde die Stadt Ratingen jetzt mit einem Preis ausgezeichnet.

Es ist inzwischen viele Jahre her, dass die Ratinger Verwaltung feststellte: In Sachen Energieeinsparung ist noch reichlich Luft nach oben. Aus dieser Erkenntnis resultierte eine Selbstverpflichtung der Stadt, die Einsparung von Energie und die Nutzung von erneuerbaren Energien voranzutreiben. Das Ziel: Mittelfristig will die Stadt Ratingen die CO²-Emissionen bis 2030 gegenüber dem Bezugsjahr 2015 um mindestens 35 Prozent reduzieren. Insgesamt sind Energieeinsparziele bis zum Jahr 2050 gesteckt. Dabei lässt sich die Stadt Ratingen seit 2010 von der Energie-Agentur NRW auf die Finger schauen.