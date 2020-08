Ratingen : Neue Schilder für die Fritz-Bauer-Straße

Der Blyth-Valley-Ring wurde in Fritz-Bauer-Straße umbenannt. Das untere Schild muss später noch entfernt werden. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Die Straße beginnt an der Einmündung des Stadionrings und endet an der Brückenabfahrt in Lintorf.

(RP) Jetzt ist es nicht nur offiziell, sondern für jedermann sichtbar: Die Hauptverbindungsstraße zwischen Ratingen Mitte und Lintorf heißt nicht mehr Blyth-Valley-Ring, sondern Fritz-Bauer-Straße. Der Landesbetrieb Straßen.NRW, in dessen Baulast der größte Teil der Straße liegt, hat in der vergangenen Woche die Schilder montiert.

Der Rat der Stadt hatte beschlossen, den Vorkämpfer für die Verfolgung der Naziverbrechen durch die Benennung einer Straße zu ehren. Fritz Bauer hat als Hessischer Generalstaatsanwalt die Durchführung der großen Frankfurter Auschwitz-Prozesse in den 60er Jahren durchgesetzt, die wegweisend waren für die juristische Aufarbeitung der NS-Zeit in der Bundesrepublik.

„Das Andenken an Fritz Bauer ermahnt uns, stets wachsam zu sein. Wir müssen allen Versuchen entschieden entgegentreten, die Gräuel der NS-Zeit zu verharmlosen und rechtsextremes Gedankengut salonfähig zu machen“, sagt Bürgermeister Klaus Pesch.

Übrigens werden ein paar Monate lang auch die alten Schilder für den Blyth-Valley-Ring noch hängen bleiben, allerdings durchgestrichen. Dies dient der Orientierung der Verkehrsteilnehmer, auf deren Navigationsgeräten die Namensänderung noch nicht nachvollzogen wurde. Dies teilte die Stadt jetzt mit.