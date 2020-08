Caritas-Kurs : Kursus: So kann man Pflegepatienten begleiten

(RP) Neben medizinischem Basiswissen und Notfall-Wissen werden Kommunikation, Biografiearbeit, Alltagsgestaltung, Mobilitätserhaltung, Abschieds- und Trauererfahrungen in der Begleitung von Menschen mit Pflegebedarf thematisiert. Die Kursteilnehmer erfahren und erproben für die tägliche Begleitung Dinge, die dabei helfen können, den Alltag für alle Beteiligten entspannter zu gestalten.

Die Begleitung von Menschen mit Pflegebedarf oder Demenzpatienten ist eine große Herausforderung. Um Angehörige, Ehrenamtliche oder Fachpersonal fit zu machen, bietet das Caritas-Demenz-Netzwerk in Erkrath ab 28. August einem 40-stündigen Qualifizierungskursus an.

Caritaschefin in Praest fällt nicht auf Betrüger herein

Betrugsversuch in Emmerich : Caritaschefin in Praest fällt nicht auf Betrüger herein

Wirtschaft in Rheinberg : Spende an ein junges Netzwerk für Alte

Die Fortbildung wird in Kooperation mit dem Katholischen Bildungswerk im Awo-Treff im Bürgerhaus, Sedentaler Straße 105, in Erkrath-Hochahl durchgeführt. Der Kursus beginnt am 28. August und endet am 20. Oktober (Teilnahmegebühr 140 Euro). Anmeldung bei Gabriela Wolpers, Telefon 0211/22084955 oder per E-Mail.