In der Coronavirus-Pandemie : Entscheidung bleibt: Handballer starten Samstag

Niederrhein Das Präsidium des Handball-Verbandes Niederrhein hat noch einmal getagt und es bleibt dabei: Seine Vereine werden die ersten sein, die deutschlandweit in der Coronavirus-Pandemie wieder starten. Sollte die Politik keine Einschränkungen aussprechen, geht es nächste Woche Samstag wieder los.

Am Freitagabend kam das Präsidium des Handball-Verbandes Niederrhein (HVN) noch einmal zusammen – es war allerdings keine außerordentliche Versammlung, die extra wegen des Saisonstarts am Samstag in einer Woche einberufen worden wäre, sondern eine turnusmäßige. Neben den sechs Vertretern des HVN nahmen auch die acht Vorsitzenden der Handball-Kreise teil. Natürlich stand der Saisonstart auf der Tagesordnung, immerhin ist der Verband der erste deutschlandweit, der in der Coronavirus-Pandemie wieder starten will, nachdem die Verbände Mittelrhein und Nordrhein Anfang der Woche ihre Start-Termine aufgrund steigender Infektionszahlen in der Republik um drei Wochen nach hinten verschoben haben. Diese Entscheidung fällte der HVN nicht, er bleibt bei seinem Start-Termin. So eröffnet beispielsweise die SG Ratingen II am kommenden Samstag um 15.15 Uhr die Saison in der Verbandsliga-Gruppe 2 mit ihrem Heimspiel gegen den LTV Wuppertal II. TuS 08 Lintorf und TV Ratingen sind wenige Stunden später auswärts im Einsatz.