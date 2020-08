Kostenpflichtiger Inhalt: Ratinger Polit-Nachwuchs : Jugendrat will Radwege verbessern

Der Radweg auf der Homberger Straße in Ratingen Ost ist schwierig zu befahren. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Das Gremium präsentiert immer wieder interessante Ideen – so auch jetzt. Man will im Stadtgebiet neben guten Radwegen mehr Fahrrad-Reparaturstationen anbieten, so auf dem Lintorfer Markt und auf dem Berliner Platz.