TV Ratingen : Koordination im Kleinkindalter

Ratingen Nicht nur für den TV Ratingen gilt: Bewegung im Kleinkindalter ist unglaublich wichtig. Daher hat der Klub mehrere Kurse, die das schulen sollen. Neue Kinder sind dabei stets willkommen.

„Die Nervenbahnen zur Steuerung der Koordination werden in den ersten drei Lebensjahren gebildet. Deshalb sind Bewegungsangebote im Kleinkindalter immens wichtig“, betont Lena Kreft vom TV Ratingen, der dazu einige Angebote hat, wie die Vorsitzende Marion Weißhoff-Günther berichtet. Beim Eltern-Kind-Turnen lernen die Kinder in spielerischer Form Alltagsbewegungen zum Beispiel an Bewegungslandschaften. Da Rhythmus ein wesentlicher Bestandteil der Koordination ist, gibt es auch Kindertanz beim TV.