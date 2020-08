Max Eugler betont: : „Man muss das Virus auf jeden Fall ernst nehmen“

Max Eugler mit Mund-Nasen-Schutz vor den Hygieneregeln an der Sporthalle Gothaer Straße. Der Kreisläufer der SG Ratingen ist aus China den Umgang mit Schutzmasken gewohnt. Foto: Georg Amend

Ratingen Der Kreisläufer des Handball-Regionalligisten SG Ratingen, Max Eugler, befand sich beim Ausbruch der Coronavirus-Pandemie studienbedingt in China. Er spricht über seine Erlebnisse in Schanghai, die Rückkehr, die selbst auferlegte Quarantäne und den Positivtest bei Filip Lazarov.

Als es um den Jahreswechsel 2019/2020 in Deutschland kleine Meldungen über ein neuartiges Virus in China gab, das Lungenkrankheiten verursache, war Max Eugler in: China. Genauer gesagt in Schanghai und damit rund 800 Kilometer vom Epizentrum des Coronavirus-Ausbruchs entfernt. Dass daraus eine Pandemie entstehen würde, war da nicht abzusehen. „Als es los ging, also um den Jahreswechsel, war das noch relativ surreal“, erinnert sich der Kreisläufer des Handball-Regionalligisten SG Ratingen, der zu der Zeit sein Auslandssemester in Schanghai absolvierte. „Das Virus wurde anfangs bei uns nicht so ernst genommen: Wuhan war weit weg, und Schanghai hat einen sehr viel höheren Gesundheitsstandard als viele andere Städte. Wir hatten nicht das Gefühl, dass es uns beeinträchtigt“, sagt Eugler, der mit seinem Mitbewohner in Schanghai war, da beide ein duales Master-Studium im Maschinenbau bei Siemens machen.

Im Januar gab es noch große Feierlichkeiten und Reisebewegungen aufgrund des „Chinese New Year“, dadurch stiegen wohl auch die Infektionszahlen erst in China und dann weltweit. „Die chinesische Regierung hat dann sehr schnell Maßnahmen ergriffen wie Fieber kontrollieren in öffentlichen Verkehrsmitteln, Einlass-Stops in Hotels und eine generelle Maskenpflicht“, schildert Eugler. „Da wurde es von Tag zu Tag drastischer. Schanghai wurde immer ruhiger und leerer – und das bei einer Millionenstadt, in der man so etwas noch nicht erlebt hat. Das war teilweise schon erschreckend. Es war jetzt nicht wie in Filmen mit Leuten in Schutzanzügen auf leeren Straßen, aber da war der Punkt, das ernst zu nehmen. In China ist es auf jeden Fall so, dass die Leute direkt das umsetzen, was die Regierung an Maßnahmen ausspricht.“

Zur Person Max Eugler kam 2018 aus Dormagen nach Ratingen Geboren 10. März 1996 in Dormagen Familienstand ledig Wohnort Oberhausen Beruf Student Position Kreisläufer Bisheriger Verein TSV Bayer Dormagen von Jugend an Bei der SG seit 2018

Dass das hierzulande oft noch anders ist, das Maskentragen verweigert oder das Coronavirus gar geleugnet wird, versteht der 24-Jährige nicht: „Man muss das Virus auf jeden Fall ernst nehmen. Wie man das leugnen kann, ist für mich unbegreiflich. Es ist doch wissenschaftlich bewiesen. Auch wenn es teilweise nur sehr regional auftritt und deswegen nicht jeder jemanden kennt, der erkrankt ist, ist es trotzdem real.“ In China war die Bereitschaft zum Maskentragen von Anfang an gegeben, erklärt Eugler: „Viele tragen eh Masken, weil sie glauben, dass es gegen die Luftverschmutzung schützt. Da war das Maskentragen für alle ein Leichtes. Die Regierung hat da in allen Regionen schnell viel gemacht.“

Sorgen musste sich Eugler allerdings, als er Mitte Februar sein Semester beendet hatte und wieder nach Deutschland wollte. „Es wurden ja nach und nach immer mehr Flüge eingestellt. Bei mir hat es noch geklappt, aber ich weiß von anderen, dass sie über andere Länder reisen mussten, weil es keine Direktflüge mehr gab.“ Freunde und Familie, die sich wegen des Virus’ Sorgen gemacht hatten, waren erleichtert, als Eugler zurück in Deutschland war. „Ich hatte aber das Gefühl, dass das hier noch nicht so das große Thema war. Wir hatten zum Beispiel von der Uni in Schanghai Infos bekommen, unter anderem, dass die Inkubationszeit voraussichtlich 14 Tage beträgt, ich also das Virus haben könnte, aber noch keine Symptome. Darum habe ich erstmal Basti angerufen und ihm das geschildert“, sagt Eugler über SG-Geschäftsführer Bastian Schlierkamp. „Zu dem Zeitpunkt war es auch noch schwierig, an Tests zu kommen. Obwohl es bei uns sportlich damals nicht so gut lief, haben wir uns dann entschieden, dass ich sicherheitshalber erst einmal zwei Wochen zu Hause bleibe. Ich wollte auch nicht der Buh-Mann sein, der nachher irgendwen angesteckt hat.“

Max Eugler in Aktion: Die Partie gegen den TuS 82 Opladen (28:28) war die letzte vor dem Abbruch der Regionalliga-Saison. Foto: Blazy, Achim (abz)

Einen „Corona-Fall“ hatte die SG dann doch, allerdings Monate später: Der nordmazedonische Rückraumspieler Filip Lazarov erhielt bei einem Test nach dem Heimaturlaub einen positiven Befund. „Die Nachricht war ein Schock“, gibt Eugler zu. „Ich bin nachts aufgewacht, habe die Nachricht gehört und konnte nicht mehr schlafen. Ich wohne in einer WG – da musste ich allen sagen: ,Ich weiß nicht, ob ich es habe.’ Das war keine schöne Situation. Das hätte alles ganz schnell nach hinten losgehen können. Da hängt ja immer ein Riesen-Rattenschwanz dran mit Familie, Freunden, Arbeit.“ Alle Akteure der SG wurden getestet, alle Befunde waren negativ, auch der aus einer zweiten Testung bei Lazarov. „Ich habe gelesen, dass fünf von 100 Tests ein falsches Ergebnis bringen können. Vielleicht war es bei Filip ja so“, sagt Eugler.