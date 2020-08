Kommunalwahl in Heiligenhaus : Erste Briefwähler haben sich schon entschieden

Auf den Wahlplakaten wie hier in der Oberilp werben die Parteien noch für sich. Doch die ersten Wähler haben sich schon entschieden. Foto: Achim Blazy (abz)

Heiligenhaus Seit dem 17. August hat das Briefwahlbüro im Rathaus geöffnet. Am Wahltag, also am 13. September, wird es 19 Wahllokale geben. Probleme wie in Ratingen, wo Wahlbenachrichtigungen einfach im Hausflur abgelegt wurden, habe es in Heiligenhaus nicht gegeben.

Die Wahlbenachrichtigungen sind unterwegs an die rund 21.500 Wahlberechtigten in der Stadt. „In manchen Straßenzügen kommen sie etwas später an als in anderen“, sagt Stefan Kondring, in Heiligenhaus zuständig für die Durchführung der Wahl am 13. September. Probleme wie in Ratingen, wo Wahlbenachrichtigungen einfach im Hausflur abgelegt wurden, habe es in Heiligenhaus aber nicht gegeben.

Dennoch könne es auch in Heiligenhaus vorkommen, dass der ein oder andere Bürger keine Benachrichtigung erhält. Doch das sei kein Problem, denn auch mit dem Personalausweis können Wahlberechtigte ihr Kreuzchen machen, entweder im Briefwahlbüro oder am Wahltag im Wahllokal. Und wer gar nicht weiter weiß, kann sich ganz formlos bei der Stadt melden.

Info Das Wahlergebnis aus dem Jahr 2014 Ergebnis 2014 CDU 45,9%, SPD 27,3%, Grüne 6,1% FDP 9,0%, Die Linke 0,0%, andere Parteien 11,7% Die Wahlbeteiligung lag 2014 in Heiligenhaus bei 52,9%. Wahlberechtigt waren 2014 insgesamt 20.816 Frauen und Männer.

19 Wahllokale werden am 13. September in der Stadt öffnen. Dabei hat die Stadt nach Möglichkeit darauf verzichtet, Wahllokale in Kitas einzurichten. So wird das Wahllokal, das sonst in der Kita Heide öffnet, nun in die darunterliegende Turnhalle verlegt. In Isenbügel wird es diesmal zwei Wahllokale in einer Schule geben. Erfreulich aus Sicht von Kondring: „Es melden sich immer noch freiwillige Wahlhelfer“.

Kondring stellt bereits bilanzierend fest: „Die Briefwahl wird gut angenommen.“ Wer ebenfalls bereits im Vorfeld der Kommunalwahlen seine Stimme abgeben möchte, kann einen Wahlschein beantragen. Zusammen mit dem Wahlschein werden dann die Briefwahlunterlagen übermittelt. Der Wahlschein kann entweder schriftlich per Wahlscheinantrag auf der Rückseite der zugesandten Wahlbenachrichtigung, elektronisch per Online-Wahlscheinantrag oder alternativ auch mündlich (im Briefwahlbüro) beantragt werden. Eine telefonische Beantragung ist dagegen nicht möglich.

Die Antragsteller müssen in jedem Fall Familienname, Vorname, Geburtsdatum und Wohnanschrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort) angeben. Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu berechtigt ist.

Die Bearbeitung der Wahlscheinanträge erfolgt im Briefwahlbüro der Stadt Heiligenhaus, das am 17. August seinen Dienst aufnehmen wird. Dort können die Heiligenhauser entweder persönlich ihre Wahlscheinanträge abgeben oder sie in den städtischen Briefkasten (im Rathaus-Innenhof neben dem Eingang zum Rathaus-Neubau) einwerfen.