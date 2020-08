Neuer Stürmer : Ratingen 04/19 holt Misumi aus Baumberg

Ratingen Fußball-Oberligist Ratingen 04/19 hat sich auf der Stürmer-Position verstärkt und Takuma Misumi von Liga-Konkurrent Sportfreunde Baumberg verpflichtet. Der 28-jährige Japaner traf gleich im ersten Test.

Auf der Stürmer-Position hatte Fußball-Oberligist Ratingen 04/19 noch Optimierungsbedarf und ist knapp zwei Wochen vor dem Saisonstart bei einem Liga-Konkurrenten fündig geworden: Von den Sportfreunden Baumberg wechselt Takuma Misumi an den Götschenbeck. Der 28-jährige Japaner erzielte in 17 Spielen acht Tore für die Baumberger und unterschrieb nun einen Einjahres-Vertrag in Ratingen. „Wir haben lange Ausschau nach einem klassischen Stürmer mit Oberliga.Erfahrung gehalten und sind jetzt in Takuma fündig geworden“, sagt 04/19-Trainer Martin Hasenpflug. „Er wird sich schnell bei uns einleben und hat das Potenzial, eine der Leitfiguren unserer Mannschaft zu werden.“