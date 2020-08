Neue Partnerschaften : Ratingen 04/19 ist zurück in seinem Stadion

Ratingen Erstmals in der Vorbereitung geht es für Fußball-Oberligist Ratingen 04/19 auf den heimischen Naturrasen, am Sonntag kommt Westfalenligist SV Rot-Weiß Deuten ins Stadion. Bei den Sponsoren hat sich trotz Pandemie etwas getan.

Ratingen 04/19 hat am morgigen Sonntag gegen Westfalenligist SV Rot-Weiß Deuten seine Generalprobe für die eine Woche später startende Saison in der Fußball-Oberliga gegen den 1. FC Kleve – und erstmals in der Vorbereitung geht es wieder ins Stadion, da das Corona-Testzentrum dort nun nicht mehr beheimatet ist. „Das war für uns schon ein Nachteil in der Vorbereitung, weil wir dadurch so oft auswärts spielen mussten“, sagt Trainer Martin Hasenpflug. „Das ist kein Jammern, sondern Fakt. Wir mussten ja echt weit fahren, um auf Rasen spielen zu können.“