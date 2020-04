Die Arbeit geht weiter : Spielhaus Oberilp trotzt der Krise mit kreativen Angeboten

Auf Instagram bieten die Mitarbeiter Umfragen, Quiz und Tipps gegen Langeweile an. Das Kinder- und Jugendhaus in Oberilp hat seine Angebote nämlich zunehmend auf digitale Kanäle verlagert.

Neben dem regulären Angebot mussten viele Veranstaltungen und besondere Aktionen abgesagt werden, so auch das Osterferienprogramm und ein größeres Fußballturnier. Während also die Räume im Spielhaus leer blieben, wurde an digitalen Alternativen gearbeitet: Auf Instagram gibt es immer wieder Umfragen, Quiz, Tipps gegen Langeweile und Mittmachaktionen. Nebenbei werden die Besucher über aktuelle Renovierungsarbeiten im Haus auf dem Laufenden gehalten. Der Kontakt wird somit zunehmend virtuell gepflegt.