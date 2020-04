Corona : „Ich bin doch kein richtiger Held“

Marga Michalzik aus Homberg näht Atemmasken aus Baumwolle für ihre Mitmenschen und die Bewohner eines Altenheims. Den Dank ihrer Mitmenschen aus Homberg hat sie jedenfalls ganz sicher.

Marga Michalzik hat in der gegenwärtigen Coronavirus-Krise einen besonderen Beitrag geleistet und damit das Leben für einige Menschen ein wenig leichter gemacht. Die 69 Jahre alte Hombergerin hat Atemschutzmasken für ihre Familie, Freunde aus der Nachbarschaft und vor allem für die Bewohner des Altenheims „Haus Wichern“ genäht. Die gelernte Näherin für Damenoberbekleidung hat insgesamt 130 Masken aus Baumwolle hergestellt. „55 Masken hat das Altenheim geschenkt bekommen, den Rest habe ich an Freunde und an meine Familie verteilt“, sagt Michalzik, die gebürtig vom Niederrhein bei Geldern stammt und 1976 von Düsseldorf nach Ratingen zog. In den Atemschutzmasken à la Michalzik sind etliche Herrenhemden und Betttücher verarbeitet. „Ich arbeite mit Baumwolle, da die Masken ja mehrfach getragen werden sollen. Da eignet sich Baumwolle für mich am besten, gerade weil man Baumwoll-Masken problemlos heiß waschen kann.“

Initiative Nicht nur Privatpersonen wie etwa Marga Michalzik aus Homberg engagieren sich in der gegenwärtigen Coronavirus-Krise. Auch „Interaktiv“, der Ratinger Verein für Schule Sport und Soziales, der als Partner im Ganztag in jeder Stadt im Kreis an mindestens einer Schule tätig, enagiert sich. Und auch dort werden Atemschutzmasken genäht, bereits deutlich vor der landesweiten Maskenpflicht. „70 Masken schaffen wir pro Tag, mehr als 300 Masken haben wir schon fertig und werden die an unsere Partner-Schulen verteilen“, sagt Cora Allert, Fachbereichsleiterin Schule bei dem Verein „Interaktiv“.

Andere „Helden des Alltags“ gibt es für die 69-Jährige selbstverständlich auch. Ihr fällt prompt der Name Rosemaria „Rosel“ Schroeder ein. „Sie macht so viel, was niemand so recht weiß. Das ist ein wirkliches Vorbild, hier in Homberg“, sagt Michalzik. Schroeder setzt sich laut Michalzik sehr in der evangelischen Kirche ein und ist stark engagiert in der Flüchtlingsarbeit, beides auch unabhängig von der Coronavirus-Krise. „Zusammen mit ihrem Mann leisten sie Außergewöhnliches.“