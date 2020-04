„United Salon Technologies“ bot kostenlosen Wartungsservice an : Scherenhersteller hilft Solinger Friseurbetrieben

Solingen Auch wenn Friseure ab Montag wieder ihrem Handwerk nachgehen und dabei unter anderem die Folgen improvisierter Haarschnitte der letzten Wochen ausbügeln können – von Normalität ist man im Gewerbe noch weit weg.

So werden die Bedingungen in den sonst so aufs Wohlfühlen ausgerichteten Salons wohl eher an einen Operationssaal erinnern: Schließlich sehen die Hygieneregeln die Arbeit mit Einmal-Handschuhen, Mundschutz und Desinfektionsmitteln vor. Die Kunden müssen sich zunächst die Hände reinigen und dürfen nicht bewirtet werden. Dafür wäscht das Personal jedem obligatorisch die Haare.