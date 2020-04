Projekt : Ab Montag neue Glasfaser-Arbeiten auf der Oberstraße

Begonnen wird mit dem ersten Abschnitt im oberen Teil der Oberstraße zwischen Wallstraße und Turmstraße. Es sei mit einer Bauphase von voraussichtlich drei Wochen zu rechnen, heißt es.

(RP) Die Corona-Pandemie hat die Innenstadt fest im Griff und führt trotz erster Lockerungen des teilweisen Shutdowns weiterhin zu Einschränkungen des Einzelhandels. In der Innenstadt ist es deutlich ruhiger geworden.

Daher arbeiten die Kommitt Ratingen und die Stadt Ratingen nun kurzfristig ab Montag, 4. Mai 2020 daran, die Oberstraße im Bereich zwischen der Mülheimer Straße und der Turmstraße in mehreren Bauabschnitten an das Gigabit-Glasfasernetz anzuschließen. Begonnen wird mit dem ersten Abschnitt im oberen Teil der Oberstraße zwischen Wallstraße und Turmstraße. Es sei mit einer Bauphase von voraussichtlich drei Wochen zu rechnen, heißt es in einer aktuellen Mitteilung.