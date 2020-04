Projekt : Abpfiff für den letzten Aschenplatz

Die Anlage an der Schwarzbachstraße bekommt einen hochmodernen Belag. Die Kosten betragen rund 1,7 Millionen Euro. Wie die meisten anderen Ratinger Sportplätze erhält das Spielfeld an der Schwarzbachstraße einen Kunstrasen – aber einen ganz besonderen, wie es hieß.

Eine Sport-Epoche geht zu Ende. Und unzählige Fußballer werden angesichts erlittener Schürfwunden auf kratzigem Belag dieses Spielfeld wohl nicht vermissen. Die Arbeiten zur Modernisierung des Sportplatzes an der Schwarzbachstraße haben begonnen. Jetzt informierten Bürgermeister Klaus Pesch sowie Vertreter der Fachverwaltung, der Planer und der ausführenden Firma über die Sanierung der letzten Ratinger Sportfreianlage mit Aschenbelag.

Wie die meisten anderen Ratinger Sportplätze erhält das Spielfeld an der Schwarzbachstraße einen Kunstrasen – aber einen ganz besonderen, wie es hieß. „Aus Umweltschutzgründen gehen wir hier neue Wege“, sagte Bürgermeister Klaus Pesch. „Um den Eintrag von Mikroplastik in die Umwelt zu vermeiden, verzichtet die Stadt hier auf das übliche Kunststoffgranulat als Füllmaterial für den Belag. Stattdessen verwenden wir Rundkornsand.“ Dieser ermöglicht nach Angaben der Stadt gute Spieleigenschaften und vermindert das Verletzungsrisiko gegenüber Quarzsand. Darüber hinaus sei der neue Kunststoffrasenbelag gelenkschonend.

Geld: Planungskosten in Höhe von 40.000 Euro wurden bereits genehmigt, insgesamt geht man von Kosten in Höhe von rund 550.000 Euro aus.

Gebäude: Auf der zu modernisierenden Anlage an der Schwarzbachstraße wird in Zusammenarbeit mit Türkgücü Ratingen ein neues Umkleidegebäude errichtet.

Um den Kunstrasen nutzen zu können, brauchen Sportler die sogenannte Füllung. Sie dämpft und schützt Spieler vor Verletzungen. Auf jedem Quadratmeter landen im Schnitt fünf Kilo Gummigranulat – auf einem Fußballplatz liegen etwa 35 Tonnen. Das Granulat muss immer wieder nachgefüllt werden, um Löcher zu stopfen, weil Wind, Regen und Reinigungsmaschinen die Substanz zwischen den Halmen heraus lösen und in Gewässer und auf Felder tragen.

Forscher des Fraunhofer-Instituts haben in einer Studie festgestellt: Sportplätze mit Kunstrasen sind eine der größten Quellen von Mikroplastik. In Deutschland seien sie pro Jahr für geschätzt bis zu 10.000 Tonnen Mikroplastik in der Umwelt verantwortlich.