Viele Veranstaltungen fallen aus : Der Vorhang bleibt zu

Der Kulturbetrieb in der Stadt steht still. Nun steht fest: Auch das viertägige Heiligenhauser Stadtfest im Juni wird nicht stattfinden. Schon das Frühlingsfest des Stadtmarketings war abgesagt worden.

Das Stadtfest, das vom 11. bis 14. Juni geplant war, gilt als Großveranstaltung. Für die Absage habe es in Abstimmung mit dem Bürgermeister mehrere Gründe gegeben, wie Schildmann-Brack erläutert: „Bei einem Stadtfest sind die Menschen in der Innenstadt von Bahnhofstraße bis Kirchplatz üblicherweise dicht an dicht gedrängt. Gerade zu Hauptzeiten passt da oft kein Blatt Papier dazwischen.“ Das mache das Stadtfest aus und sei kaum anders lösbar. „Auch beim Getränkeausschank können wir nicht gewährleisten, dass Gläser wirklich einwandfrei hygienisch sauber werden.“ Die Entscheidung sei allen Beteiligten schwer gefallen. „Gerade auch mit Blick auf die zahlreichenden Künstler, Mitwirkenden, die sich wieder für ein erfolgreiches Stadtfest engagieren wollten“, sagt Fachbereichsleiter Thomas Langmesser.

Außerdem, erklärt Schildmann-Brack, würden die Partnerstädte fehlen. Und so sind alle Kultur-Veranstaltungen seit März bis Mitte Mai ohnehin schon abgesagt, auf „Hannes & Seppo“ am 27. Mai hofft die Kulturchefin noch. Ab September rechnet sie mit einer Rückkehr zu einem Kulturprogramm. Dazu denke man gerade darüber nach, wie man Abstandsregeln in den Veranstaltungsräumen einhalten könne und trotzdem die Wirtschaftlichkeit nicht aus dem Blick verliere. Gerade in der Aula sei es schon möglich, Abstände einzuhalten, beispielsweise durch Einbahn-Regelungen, weiß Hausmeister Schmidt, „aber es könnte trotzdem, etwa in den Pausen, zu „schwierigen Situationen“ kommen. Er fürchtet, dass die Stimmung bei solchen Veranstaltungen leidet.