Beamte hatten den richtigen Riecher : Polizei nimmt mutmaßlichen Drogendealer fest

Die Polizei in Ratingen hat Mittwochabend einen mutmaßlichen Drogendealer festgenommen. Im Wagen des Mannes fanden die Beamten rund 2,5 Kilogramm Marihuana. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung stellte die Polizei weitere 1,5 Kilo Marihuana sicher.

(RP) Den richtigen Riecher bewiesen am Mittwochabend Polizeibeamte im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle auf der Otto-Hahn-Straße in Ratingen: Aufgrund eines intensiven Marihuana-Geruchs durchsuchten sie den Innenraum des kontrollierten Fahrzeuges und fanden über zwei Kilogramm Marihuana und eine größere Menge Bargeld. Der 28-jährige Fahrer und seine 25-jährige Beifahrerin wurden festgenommen.

Gegen 20.15 Uhr kontrollierten Beamten den Fahrer eines schwarzen Mercedes S350 mit Düsseldorfer Kennzeichen, der sein Fahrzeug mittig auf einem Parkplatz an der Otto-Hahn-Straße in Ratingen-West abgestellt und für einen kurzen Moment telefonierend das Fahrzeug verlassen hatte. Aus dem Fahrzeug drang ein intensiver Marihuana-Geruch, so dass die Beamten nicht nur die Insassen, sondern auch das Fahrzeug kontrollierten. Die Kontrolle war ein voller Erfolg, denn die Polizisten fanden über 6000 Euro Bargeld, diverse Smartphones, eine Feinwaage sowie circa 2,5 Kilogramm Marihuana.