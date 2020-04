Hilfe : Tafelladen gibt wieder Lebensmittel aus

In normalen Zeiten ist der Tafelladen wie hier auf dem Foto von 2018 gut bestückt. Jetzt werden Ingrid Bauer und ihr Team die Lebensmittel jedoch nur in Tüten abgeben. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ab dem 6. Mai wird zunächst ein Notbetrieb an der Grütstraße eingerichtet. Einzelne Gruppen haben feste Zeiten. Dieser Notbetrieb ist für die ehren­amtlichen Helfer der Tafel sowie für die Kunden nicht vergleichbar mit dem bisher bekannten und gewohnten Betrieb.

Die Tafel in Ratingen öffnet wieder, und zwar ab Mittwoch, 6.Mai, allerdings eingeschränkt. Der Vorstand der Tafel Ratingen hat aufgrund der aktuellen Lockerungen der Bundes- und Landesregierungen beschlossen, zunächst einen Notbetrieb an der Grütstraße einzurichten.

Statt wie bisher drei Mal in der Woche, bekommen die Kunden nun nur einmal Lebensmittel, wie die Vorsitzende Ingrid Bauer erklärt. In der Zeit des Notdienstes werden Lebensmittel in Tüten verpackt (jeder Kunde erhält drei Tüten – nach Verfügbarkeit: Gemüse, Obst, Wurstwaren/Molkerei­produkte/Backwaren). Die Tüten werden am Ladeneingang, getrennt von dem Tafelbetrieb, ausgegeben. „Das lässt sich ohne Kontakt machen“, sagt Ingrid Bauer.