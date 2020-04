Coronavirus in Düsseldorf : Gastronomie in der Krise - Ravioli, Kreidekunst und Grafikdesign

Gastronomie in der Krise - Ravioli, Kreidekunst und Grafikdesign

Coronavirus in Düsseldorf

Künstler Ben Mathis gestaltete die Fläche vor dem Restaurant Bistro Fatal von den Inhabern Inhaber Alexandre und Sarah Bourgueil in Flingern. So soll auf bunte Weise den Gästen das Einhalten der Abstandsregel leicht gemacht werden. Foto: Holger Lodahl

Düsseldorf Restaurants bleiben weiter geschlossen, aber Außer-Haus-Verkauf ist erlaubt. Diese Chance nutzen die Gastronomen so gut wie möglich und werden unterstützt von Kunden, Künstlern und Geschäftspartnern. Hier drei Beispiele.

Im Bistro Fatal an der Hermannstraße in Flingern müssen sich Alexandre und Sarah Bourgueil noch auf einen Verkauf durch ein Take-Away-Fenster beschränken. Gute Ideen haben die Inhaber dennoch. „Wir starten nun eine Ravioli-Aktion“, sagt Sarah Bourgueil. Diese Spezialität des Hauses gibt es ohne Vorbestellung ab zehn Euro, als Kooperationspartner konnte die Brauerei Pilsener Urquell gewonnen werden. So bekommen die Gäste zu jedem Essen ein Bierchen gratis.