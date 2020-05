Coronavirus in Grevenbroich : Wenn der Schrebergarten hilft, dass einem die Decke nicht auf den Kopf fällt

Grevenbroich Die rund 100 Erwachsenen mit Behinderung aus dem Betreuten Wohnen der Lebenshilfe üben sich in ihrem veränderten Alltag. Auch ihre Betreuer stoßen während der Pandemie an ihre Grenzen.

Dirk Geretzki weiß kaum, wo er anfangen soll. In Zeiten von Corona vermisst der Wevelinghovener, der im Betreuten Wohnen der Lebenshilfe unterkommt, sehr viel. „Auf Flohmärkte zu gehen, auf die Rheinkirmes, auf die Nacht der Museen in Düsseldorf hatte ich mich gefreut, überhaupt fahre ich normalerweise oft dorthin, auch zum Japantag oder zum Büchermarkt“, sagt der 53-Jährige. „Ich hatte auch schon Karten für Eishockey-Spiele, jetzt ist alles abgesagt. Mir fehlt auch das Fußball- und Lauftraining der Varius-Werkstätten und überhaupt fehlen mir die Arbeit und die Kollegen“, so Dirk Geretzki, der bei den Varius-Werkstätten in der Schreinerei und der Großküche arbeitet.