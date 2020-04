Gastronomie und Corona : Immer mehr Restaurants mit Außer-Haus-Verkauf

Düsseldorf Viele Gastronomen nutzen die Chance, durch Speisen zum Mitnehmen oder als Lieferdienst die Existenz des Geschäfts zu sichern.

Im Café Süd Am Südfriedhof 20 hatte Inhaber Lutz Winter vor Ostern erstmals einen Lieferdienst organisiert. Die Premiere war erfolgreich, so dass er ab 1. Mai noch einmal Menüs für „außer Haus“ kocht. Diesmal ein Komplettangebot mit Spargel, Schnitzel, Suppe, Kartoffeln und Hollandaise. Es kostet 22 Euro. Die Gäste können es abholen oder sich an ihre Adresse bis etwa zwei Kilometer vom Café entfernt liefern lassen. Reich wird Lutz Winter aber nicht durch diesen Service. „Spargel ist teuer, der Arbeitsaufwand hoch – wirtschaftlich gesehen hoffe ich auf einen kleinen Gewinn“, sagt er. Bestellt werden kann unter Telefon 0211 99616599.

Improvisiert hat auch Emanuele Caruso den Speisenverkauf in seiner Trattoria Gallo Nero an der Binterimstraße in Bilk. Werktags von 12 bis 18 Uhr öffnet der Gastronom ein einfaches Fenster zur Straße und reicht nach telefonischer Bestellung unter 0211 31 79 303 jeden Tag ein neues Gericht zum Mitnehmen an die Gäste. Dieser Fensterverkauf sichert dem Restaurant das Bestehen, die Mitarbeiter sind in Kurzarbeit.