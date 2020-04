Düsseldorf : Fortuna-Trikot neu zum 125-jährigen Vereinsbestehen

Düsseldorf Vor 125 Jahren haben Turner in Flingern die Urzelle des Vereins Fortuna Düsseldorf gegründet. Aus diesem Anlass erscheint das Sondertrikot „125 Jahre“. Es ist weiß und zeigt zwei rote Ziernähte am Kragen und auf der Front eine modernisierte Version eines der ersten Fortuna-Logos: Ein Turnerkreuz mit den vier „F“ für „frisch, fromm, fröhlich, frei“ sowie dem Bergischen Löwen als Wappentier von Düsseldorf.

Unten am Trikot befindet sich ein Abzeichen mit den Zahlen „1895“ und „2020“ sowie das F95-Logo. Gekauft werden kann das Trikot für 89,95 Euro bei Hollmann in der U-Bahnstation Heinrich-Heine-Allee, täglich von 8 bis 14 Uhr.

Zum 125-jährigen Bestehen von Fortuna gibt es in Zusammenarbeit mit der Rheinischen Post zudem ein Fortuna-Panini-Sammelalbum. Es wird am kommenden Freitag der RP beliegen, die Sticker gibt es bei Hollmann sowie in den Fanshops der Fortuna zu kaufen.