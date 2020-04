Düsseldorf zu Corona-Zeiten : Body Shop eröffnet vier Wochen später

Düsseldorf In den Düsseldorfer Schadow Arkaden gibt es nun eine Filiale mit den Pflegeprodukten. Hygiene steht im Vordergrund. Geplant war, den Verkauf von Seifen und Düften schon vor gut einem Monat zu starten.

In die City kommt langsam das Leben zurück, es schlendern mehr und mehr Passanten über die Straßen und kaufen ein. Das leicht wachsende Geschäftstreiben nutzt auch die Firma Body Shop. Die Handelskette für Kosmetikprodukte hat Mittwoch eine Filiale in den Schadow Arkaden eröffnet. Schon vor einigen Wochen sollte es eigentlich soweit sein. Der Corona-Shut-Down bremste die Pläne aus.

„Die Kunden freuen sich, dass wir geöffnet haben“, betont Birgit Hackstein, die in den ersten Tagen die Eröffnung betreut und ihre neue Mitarbeiterin Melanie einarbeitet. Birgit Hackstein leitet sonst die Filiale an der Mittelstraße, dort ist schon seit vergangener Woche wieder auf. „Lieber kommen die Kunden zu uns in die Läden als immer online einzukaufen“, sagt sie.

Wer als Kunde zum Beispiel einen Duft testen möchte, soll sich an das Verkaufspersonal wenden. Dann ist gewährleistet, so erklärt es Theresia Friedler, dass der Flakon vor und nach den Benutzen desinfiziert wird. Ein Mund-Nasen-Schutz ist beim Einkaufen vorgeschrieben, so dass das Riechen nicht so leicht ist im Geschäft. „Aber unsere Kunden kennen viele Produkte schon und wer etwas Neues probieren möchte, kann mit uns vor die Türe gehen, um dort ohne Maske zu schnuppern“, sagt Friedler.