Corona und Düsseldorf : Viel Lob für Kultur, Sport und Kirche im Netz

Düsseldorf Viele Veranstalter von Konzerten, Shows, Gottesdiensten und Fitnesskursen experimentieren in der Corona-Krise erstmals online. Eine Premiere wurde rund um die Lorettostraße im Stadtteil Unterbilk kürzlich gefeiert. Die anliegenden Geschäftsleute präsentierten bei einem digitalen Straßenfest ihre Angebote.

Mit seinem Projekt „Stadtklang“ hat Kyung-il Han in den vergangenen Jahren gut 800 Live-Konzerte in Restaurants und Bars organisiert. Nach dem Corona-Shut-Down plante der Musikmacher um und streamt samstags um 20 Uhr ein Konzert. Der Erfolg ist enorm. Jeweils mehrere 1000 Fans sehen auf verschiedenen Kanälen zu. „Und wir erleben große Solidarität von Firmen, die uns mit technischer Ausstattung unterstützen“, sagt Kyung-il Han. Sein aktueller Plan: Für Donnerstag, 30. April, lädt er zu einem „Sing in den Mai“ ein. In der Wagenbauhalle vom Comitee Düsseldorfer Carneval singen und spielen auf seine Einladung hin der Musiker Steve Savage und die Gruppe Déjà, es gibt zudem ein Mitsing-Konzert für alle Zuschauer und einen Auftritt von Düsseldorfs Oberbürgermeister Thomas Geisel, der als Schirmherr die Querflöte spielt. Alles wird live im Internet übertragen. Das Projekt Stadtklang lebt von Spenden, die – so gibt Han zu – doch recht überschaubar sind.

Eine durchweg positive Bilanz zieht auch Bernd Plöger über die erste Online-Ausgabe der Comedy-Show „Culture Club“, die normalerweise monatlich ist der Jazz-Schmiede stattfindet. Diese Bilker Bühne ist nun auch geschlossen, das Ensemble ist mit der dreistündigen Show aber ins Internet ausgewichen. Jeder Künstler hat nach und nach aus seiner Wohnung heraus etwas vortragen: Gesang, Lesungen, Rezitationen, Comedy und eine Gesprächsrunde. „Technisch hat alles gut geklappt, wir hatten etwa 120 permanente Zuschauer“, sagt Plöger erfreut. Die virtuelle Show hat auch bei der Stadtverwaltung für Aufmerksamkeit gesorgt. Eine Aufzeichnung des Online-Culture-Clubs ist nun Teil des Stadtarchivs. „Das ist eine große Wertschätzung unserer Arbeit“, sagt Plöger. Viel Lob gab es auch von den Zuschauern, die an der Show durch einem Chat teilnahmen. „Viele User bedankten sich, dass wir sie kulturell nicht allein lassen.“ Gute 80 DIN-A4-Seiten lang ist der Chatverlauf. Weil die Bühne wohl auch im Mai geschlossen bleibt, wird es auch am 17. Mai einen Online-Culture-Club geben. Dennoch hofft Bernd Plöger, bald wieder ins echte Scheinwerferlicht treten zu können. „Live-Shows sind unschlagbar.“

Stadtklang Das Konzert „Sing in den Mai“ startet am Donnerstag um 19.45 Uhr im Internet unter www.stadtklang.org. Für den Live-Stream sind drei Kameras da. Als Kulisse dienen Karnevalswagen vom Rosenmontagszug.

Kamera an, der Gottesdienst beginnt – so ähnlich organisiert Martin Kürble seit einiger Zeit die katholischen Kirchengemeinden St. Nikolaus Himmelgeist, St. Joseph Holthausen, St. Hubertus Itter sowie St. Maria in den Benden und St. Maria Rosenkranz in Wersten („Düsseldorfer Rheinbogen“). Der Pastoralreferent bietet Podcasts mit Andachten und sogar ein gemeinsames Singen mit den Gemeindemitgliedern. Technisch sei das Mitmachen ganz leicht, erklärt Kürble. „Wir veröffentlichen einen Link, der einfach nur angeklickt wird.“ Schon ist auf dem Bildschirm ein Chorleiter zu sehen und auch, wer alles mitsingt – und das sind bis zu 70 Leute. „Die Menschen danken uns, dass wir das Gemeinschaftsgefühl aktiv aufrecht erhalten“, sagt Martin Kürble. Am Wochenende können die Kirchen endlich wieder für Gottesdienste aufmachen. Wegen der Abstandsregeln aber ist die Zahl der Besucher pro Kirche beschränkt. „Weil dies aber dem Gedanken der Kirche für alle als Gemeinschaft widerspricht, bleibt das Online-Angebot als Ausgleich weiter bestehen“, so Kürble.