Corona im Rhein-Kreis : Inzidenzwert steigt weiter an, liegt aber noch unter 50

Rhein-Kreis Die Zahlen klingen nicht gut: Es gibt mehr mit dem Corona-Virus infizierte Menschen im Rhein-Kreis als noch am Vortag. Auch die Inzidenz steigt.

Zahlen Von den aktuell nachweislich Infizierten wohnen 202 (Vortag: 190) in Neuss, 51 (46) in Dormagen, 44 (45) in Meerbusch, 43 (41) in Grevenbroich, 27 (26) in Korschenbroich, 29 (23) in Kaarst, 23 (21) in Jüchen und 4 (4) in Rommerskirchen. Der Sieben-Tage-Inzidenz-Wert des Robert Koch Instituts (RKI) liegt für den Rhein-Kreis Neuss bei 47,4 (46,5). Für den Kreis gilt die Inzidenzstufe 1 der Coronaschutzverordnung des Landes.