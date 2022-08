Griese auf Tour : Kerstin Griese will  Sprach-Kita-Modell erhalten

Ratingen Auf ihrer Sommertour machte SPD-Bundestagsabgeordnete Kerstin Griese auch Station in der Kita an der Erfurter Straße. Dort ließ sie sich die Sprach-Förderung erklären.

() „Die Sprachförderung in den Kitas muss unbedingt erhalten werden“, so die SPD-Bundestagsabgeordnete Kerstin Griese bei einem Besuch des Kindergartens an der Erfurter Straße. Seit elf Jahren wird die Einrichtung in Ratingen-West im Rahmen des Modellprojekts „Sprach-Kitas“ vom Bundesfamilienministerium gefördert. „Dass dieses Modell erfolgreich ist, ist in dieser Kita klar zu erkennen“, sagt Griese. „Deshalb muss das zeitlich begrenzte ‚Sprach-Kitas‘-Modell jetzt endlich in eine unbegrenzte Regelförderung überführt werden.“ Dazu werde es vom Bund in die Zuständigkeit der Bundesländer übergehen. Der Bund werde zwei Milliarden Euro an die Länder überweisen. Griese geht davon aus, dass das Land NRW mit diesen Mitteln auch die Sprachförderung weiterführt. Sprache sei die Grundlage der Bildung, sagte Ratingens Dezernent Harald Filip. Kita-Leiterin Petra Reisgies lobte das Programm sehr nachdrücklich. Es sorge dafür, dass die Kinder für die Sprachförderung nicht aus ihren Gruppen herausgerissen werden. Erzieherin Simone Quack kann sich deshalb voll auf die Sprachförderung konzentrieren und kennt die Herausforderungen, denn zu Hause wird bei vielen Kindern kein Deutsch gesprochen. Quack zeigte Griese bei ihrem Rundgang durch die Gruppen die Materialien, die sie entwickelt hat, um für Sprachanlässe zu sorgen. Nach Jahreszeiten sortiert gibt es Bildkarten mit Kleidungsstücken, Spiele, einfach gezeichnete Rezepte, Zuordnungsaufgaben und vieles andere.