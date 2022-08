Nicht anfassen! : Frauen und Mädchen lernen Selbstverteidigung beim TV Hösel

Ratingen Frauen und Mädchen müssen aufgrund ihrer Konstitution nicht unbedingt bei einem Angriff unterlegen sein. Wenn sie die richtigen Techniken nutzen, schlagen sie auch männliche Angreifer in die Flucht.

() Der TV Hösel bietet Frauen und Mädchen ab 14 Jahren an zwei Freitagen einen Workshop für Selbstverteidigung an.

Die Teilnehmerinnen bekommen Wahrnehmungshinweise und Tipps, mit denen sie sensibilisiert werden, sich anbahnende, gefährliche Situationen zu erkennen. Welche Signale sende ich aus? Welche Signale kommen beim Gegenüber an? Ist es noch nettes flirten oder schon Anmache? Wie gehe ich mit „Catcalling“ um? Welches Gefahrenpotenzial bergen Social-Media-Auftritte?

Im Workshop werden einfache und wirkungsvolle Techniken zur Abwehr eines körperlich überlegenen Gegners trainiert, mit denen sich die Teilnehmerinnen im Falle eines Falles in Sicherheit bringen können.

Los geht es am Freitag, 12. August, um 16.30 Uhr im Sportraum der Wilhelm-Busch-Schule, Bismarckstraße in Hösel. Der zweite Teil findet am Freitag, 19. August, statt. Der Kostenbeitrag beläuft sich auf 40 Euro, Vereinsmitglieder zahlen 20 Euro. Erforderlich ist lediglich einfache Sportkleidung und hallentaugliche Sportschuhe.