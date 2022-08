Aus den Vereinen : TV verbucht Feriencamps als Erfolg

Ratingen Rund 300 Kinder unterhielt Ratingens größter Sportverein in den sechs Wochen der Sommerferien. Auch im Herbst kann man beim TV viel erleben, noch sind einige Plätze frei.

Zum wiederholten Male hat der TV Ratingen in den Sommerferien mehrere Camps organisiert und durchgeführt. Neben den Sportart-spezifischen Camps wie Hockey und Fechten gab es auch in diesem Jahr wieder das Ball- und Trendsportcamp, das Beach-und-Watercamp und die Aktivwoche. Mit knapp 300 Kindern in verschiedenen Camps verbuchte der TVR sein Sommerferienangebot erneut als Erfolg.

Gestartet sind die Kinder in der ersten Ferienwoche mit dem Hockey-Camp, in der zweiten Woche ging es mit den Ball- und Trendsportcamps weiter. Hier gab es die Herausforderung, einen kniffligen Parcours in einer vorgegebenen Zeit zu überwinden, zudem Ballspiele wie „Dutchball“ und Brennball, die den Kindern viel Spaß bereiteten. In der fünften Woche gab es bei den Teilnehmern des Beach-und-Watercamps bei warmen Temperaturen nur den Weg ins Schwimmbad. Neben der verdienten Abkühlung im Ratinger Angerbad nutzten die Kinder auch die Chance, Schwimmabzeichen im Rahmen des Camps zu absolvieren.