Sport in Ratingen : Mehr als 670.000 Euro für Sportanlagen in der Stadt 

Ratingen Ratingen erhält weitere wichtige Fördergelder. Mit der Veröffentlichung für das Programmjahr 2022 endet der „Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten“, an dem die Stadt Ratingen mit verschiedenen Maßnahmen hatte partizipieren können.

„Mit den 322.000 Euro für den Ausbau und die Sanierung des Bolzplatzes Klompenkamp in Ost, 269.000 Euro für die Erneuerung des Bolzplatzes Berliner Straße in West und weiteren 81.000 Euro für den Neubau einer Calisthenics-Anlage in Breitscheid fließen in Summe mehr als 670.000 Euro Sportfördermittel in lang ersehnte Maßnahmen in verschiedenen Ratinger Stadtteilen“, ergänzt Oliver Thrun, stellvertretender Vorsitzender der CDU-Ratsfraktion.