Investitionen in Mönchengladbach : 180 Millionen Euro für neue Kitas

Mönchengladbach Zum Auftakt des Kindergartensjahres hat die Stadt den Bedarfsplan vorgestellt. In den kommenden Jahren sollen weitere 28 Kitas gebaut werden.

Jedes Kind hat allerdings Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz. Um das zu ermöglichen, haben Investoren mithilfe von Fördergeldern des Landes in den vergangenen fünf Jahren 47 neue Kitas in der Stadt gebaut. „Mönchengladbach hat damit im dritten Jahr in Folge die meisten Kitas in NRW gebaut“, sagt Beigeordnete Dörte Schall.

Die Zahl der Plätze soll weiter erhöht werden. In den nächsten Wochen und Monaten sollen bis zu 3445 Kinder erstmalig einen Betreuungsplatz in einer Kindertageseinrichtung erhalten. Sie kommen für die 2582 Kinder, die von der Kita in die Grundschule wechseln. Die restlichen 863 Plätze sollen durch weitere 15 Neubauten noch in diesem Kindergartenjahr entstehen. „Da bin ich aber eher skeptisch“, sagt Volker Schaffrath, der die Vergabe von Plätzen für Kitas koordiniert. Er geht zunächst davon aus, dass zehn neue Kindertagesstätten gebaut werden, was etwa 700 neuen Plätzen für Kinder entspricht.