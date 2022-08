Veranstaltungen in Ratingen und Heiligenhaus : Das ist los am Wochenende

Oldtimer starten am Sonntag ihre Ausfahrt in Ratingen. Vor dem Start um 10 Uhr können sie bewundert werden. Foto: Veranstalter

Ratingen/Heiligenhaus Die Sommerferien sind vorbei, und schon gibt es wieder eine ganze Reihe von Veranstaltungen für unterschiedliche Zielgruppen in Ratingen und Heiligenhaus.

Kaum sind die Sommerferien zu Ende, geht es los mit einer ganzen Reihe von Veranstaltungen. Wir haben zusammengestellt, was am Wochenende los ist. Start des Veranstaltungswochenendes ist bereits am Freitag.

Breitscheider Schlossfest Zum elften Mal steigt das Breitscheider Schlossfest – und zwar im Park von Schoss Linnep. Am Freitag, 12. August, öffnen sich ab 16.30 Uhr die Tore. „Wir freuen uns darauf, den Breitscheider Bürgern und allen Besuchern unsere Parkanlage öffnen zu dürfen. Hier wird schon was ganz Besonderes seitens der Organisatoren geboten“, meint Hausherr Freiherr Wilderich von Ketteler zu dieser Traditionsveranstaltung.

Info Jubiläumsfest in Heiligenhaus Jubiläumsfest Am Samstag, 13. August, wird der Thormählen-Park von 13 bis 21 Uhr, zur Bühne des „Jubiläumsfestes“ in Heiligenhaus. Was Der Blick richtet sich dabei noch einmal ganz besonders auf die ganz jungen Heiligenhauser, die sich beim Bobby-Car-Rennen verausgaben dürfen, nachdem sie vorher vielleicht schon ordentlich auf der Hüpfburg getobt haben. Zur Abkühlung gibt’s danach Slush-Eis oder Popcorn oder Zuckerwatte. Bühnenprogramm Gegen 18 Uhr wird „Simple Tree“ mit akustischer Covermusik auftreten.

Dank der Unterstützung von Sponsoren konnten die Veranstalter die umfangreiche Organisation wieder umsetzen. Speisen, Getränke, Spielgeräte für die Kinder und natürlich die Künstler auf der Bühne werden bereitstehen für einen schönen Abend. Die Band Greyhounds rockt den Park, All the Weird Horses wollen mit Violine und Gitarre bezaubern. Zum Abschluss dürfen sich die Besucher wieder auf ein Feuerwerk über den Dächern vom Schloss Linnep freuen. Die Bands treten traditionell ohne Gage auf, der komplette Reinerlös dient der Jugendarbeit im Stadtteil Breitscheid. Einlass: 16.30 Uhr, Beginn 17.30 Uhr, Eintritt sieben Euro, Jugendliche zwei Euro, Kinder frei.

Jonges-Biwak Das Biwak der Ratinger Jonges gilt traditionell seit vielen Jahren als beste Gelegenheit, bei dem sich die Bürgerinnen und Bürger mit Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Vereinsleben zum Gedankenaustausch und Feiern treffen. In diesem Jahr gehen die Jonges bei ihrer Traditionsveranstaltung ganz neue Wege: Das Biwak findet am Samstag, 13. August, ab 17 Uhr nicht mehr wie in den vielen Jahren zuvor in der rustikalen Reithalle auf dem Lohof statt, sondern direkt im Herzen der Stadt: auf der Terrasse am Seeteich neben der Stadthalle. „Die Örtlichkeit hat einen besonderen Charme, der bislang viel zu wenig gewürdigt wird‟, sagt Jonges-Baas Edgar Dullni. Außerdem wäre der Ort aus der Stadtmitte auch fußläufig gut erreichbar, was dann mehr Leuten, besonders Älteren, den Besuch des Biwaks ermöglichen würde. Der Lohof sei da doch etwas abseits gelegen.

An Tischen und Bänken ist unter freiem Himmel Platz für mehr als 300 Besucher; neben dem Pavillon werden ein großes Zelt und mehrere kleine Pagodenzelte dafür sorgen, dass das Biwak auch bei schlechtem Wetter durchgeführt werden kann. Für die Bewirtung wird der Catering-Betrieb der Stadthalle sorgen.

Beim Unterhaltungsangebot setzen die Jonges wie immer auf einheimische Künstler. Neben der Gesangstruppe der Roten Funken „Hahnenschrei‟ wird auch der Ratinger Alexander Seidl auftreten. Daneben sorgt ein DJ für Tanzmusik und Unterhaltung.

Kunstweg Fahrrad- und Kunstbegeisterte sind für Samstag, 13. August, eingeladen, an einer geführten Radtour über den Ratinger Kunstweg teilzunehmen. Dessen Bestehen jährt sich in diesem Jahr zum zwanzigsten Mal. Für diesen besonderen Skulpturenweg, der im Jahr 2002 zur Europäischen Gartenschau eröffnet wurde, konnten seinerzeit renommierte Künstler gewonnen werden. So blickt beispielsweise der „Mann im Hirschgeweih“ von Stephan Balkenhol von einer Weide herunter in das Tal der Anger, während ein Pferd aus Beton von Johannes Brus ungestört am Ufer des Baches grast. Von Peter Brüning wurde eine Skulptur am Cromforder Herrensitz aufgestellt.

Es entstanden verschiedenste Stationen vom Angertal durch den Poensgenpark bis nach Ratingen West, wo die Skulptur von Johannes Lenhart zu finden ist. Der Ratinger Künstler wird an diesem Tag persönlich Auskunft zu seinem Werk geben. Los geht es um 14 Uhr, Treffpunkt ist der Parkplatz am Blauen See. Der jährlich organisierte Ausflug wird auch in diesem Sommer von Michael Lumer, Vorsitzender des Ratinger Heimatvereins, geleitet. Die Teilnahme kostet vier Euro pro Person. Die Tour endet mit einem Empfang im Museum Ratingen, wo drei Gemälde von Birgit Jensen die Teilnehmer erwartet. Wer ausschließlich am Empfang teilnehmen möchte, kann sich gegen 17.30 Uhr im Museum einfinden. Eine Anmeldung beim Heimatverein oder Museum ist erforderlich telefonisch unter 02102/550-4184 oder per E-Mail an museum@ratingen.de oder anmeldung@heimatverein-ratingen.de.

Oldtimer-Ausfahrt Am Sonntag, 14. August, startet die 10. Ratingen Classic, eine touristische Ausfahrt mit historischen Fahrzeugen bis Baujahr 1992. Die Gelegenheit, sein altes Schätzchen auszuführen oder als Zuschauer automobile Tradition hautnah zu erleben. Veranstalter ist der Bergische Touring Club Ratingen im ADAC (BTC).

Die Oldtimerrallye startet ab 10 Uhr beim Autohaus Sahm an der Boschstraße. Dort treffen ab 8 Uhr die Teilnehmer ein und bereiten sich auf den Start vor. Für Zuschauer eine gute Gelegenheit, die Fahrzeuge in Ruhe zu bewundern. Pünktlich um 10.01 Uhr startet das erste Fahrzeug.

Über landschaftlich schöne Strecken fahren die Oldtimer zur Mittagspause zum Schloss Linnep in Breitscheid. Unterwegs sind immer wieder einfache Aufgaben zu erledigen. Ab 12.30 Uhr treffen die Teilnehmer am Schloss Linnep ein. Nach der Pause geht es weiter über die kleinen kurvigen Straßen des Bergischen Landes. Langweilig wird es nie, da weitere Aufgaben zu erfüllen sind. Unter anderem eine Geschicklichkeitsprüfung auf der TÜV Rheinland-Prüfstelle in Velbert sowie eine Sonderaufgabe beim Oberschlesischen Landesmuseum in Hösel kurz vor dem Ziel.

Ab 16 Uhr erreichen die Teilnehmer das Ziel, Schloss Linnep. Dort werden die Teilnehmer vor der malerischen Kulisse empfangen und nehmen bei der Siegerehrung in der Remise die Pokale in Empfang.

Möschesonntag in Lintorf Nach gefühlt unendlicher Coronapause dürfen die Lintorfer Schützen endlich wieder zum Möschesonntag einladen. Gemeinsam mit dem Deutschen Roten Kreuz haben sie ein umfangreiches Programm für Familien aufgelegt.

Die Schützenbruderschaft Lintorf und das Deutsche Rote Kreuz arbeiten schon seit langem zusammen. Was lag da näher, als auch ein gemeinsames Fest auf die Beine zu stellen. Am 14. August laden sie alle Bürger zu einem Familientag auf den Schützenplatz in Ratingen-Lintorf ein. Die Schützen wollen ihren Verein vorstellen und zeigen, dass Brauchtum nicht nur „Saufen und Rumtata“ bedeutet, sondern vor allem Liebe zur Heimat, ohne andere dabei auszugrenzen, und lebendige Gemeinschaft beinhaltet.

Aber auch das DRK möchte den Bürgern vermitteln, dass es mehr als nur „Pflasterkleben“ kann. Hier sollen die vielfältigen Aufgaben gezeigt werden und das für diese unterschiedlichen Aufgaben nötige Material gezeigt und erklärt werden. Eine komplette Einsatzeinheit des Katastrophenschutzes aus dem Kreis Mettmann wird sich dort vorstellen. Sie präsentiert mindestens 14 Fahrzeuge, vom Rettungswagen über verschiedene Betreuungs- und Technikfahrzeuge.

Besucher können zahlreiche DRK-Fahrzeuge und Anhänger, vom Rettungswagen bis zum Betreuungsgespann, hautnah erleben; vom geländegängigen Fahrzeug bis zur mobilen Großküche, vom Behindertenfahrzeug bis zum voll ausgestatteten Rüstwagen.

Im „Café Blaulicht“ gibt es von Ratinger Bäckereien gespendeten Kuchen. Bei der großen Tombola gewinnt erst einmal jeder, denn jedes Los ist ein Gewinn. Ob es eine Woche Mallorca all-inclusive für zwei Personen ist, oder Rundflüge über unsere schöne Landschaft, oder der LED-Fernseher, bis hin zu altersgerechten Hörbüchern oder Baseballcaps.

Die mobile DRK-Küche verwöhnt die Gäste mit Currywurst. Mit im Gepäck sind auch die mobile Spülstraße und ein selbst gebauter XXL-Heißluftofen. Ein Foodtruck und Getränkestände komplettieren das Angebot.

Für die jungen Besucher bauen die Veranstalter eine Hüpfburg auf. Alles in allem bietet der Möschesonntag in Lintorf Programm für die ganze Familie. Gemeinsam laden die St. Sebastianus Bruderschaft Lintorf und das DRK am Sonntag, 14. August, von 10 bis 16 Uhr zum Möschesonntag auf den Schützenplatz am Thunesweg. Um 10.35 Uhr treten die Schützen und das Tambourscorps Lintorf auf der Speestraße an und marschieren dann, begleitet vom Musikverein Stein, zum Schützenplatz. Gegen 11 Uhr werden sie dort eintreffen. Mit einem Platzkonzert beginnt der Famiiensonntag.

Imker Der Ratinger Bienenzuchtverein von 1868 öffnet endlich wieder seine Pforten und lädt alle Bienen-Interessierten zum Tag der offenen Tür am Sonntag, 14. August, von 10.30 bis 17 Uhr auf das Vereinsgelände an der Oststraße ein.

Die Imkerinnen und Imker des Vereins stehen Rede und Antwort und können bei Führungen über den Platz erklären, wie die Bienen Nektar und Pollen nach Hause transportieren und was es damit auf sich hat, wenn die Bienen „tanzen“. Auch die Behausungen der Bienen können besichtigt und die fleißigen Tierchen beim An- und Abflug beobachtet werden.

Mit dabei sind natürlich wieder die Mitglieder des Naturschutzbundes Deutschland (NABU), der Menschen dafür begeistern möchte, sich durch gemeinschaftliches Handeln für die Natur einzusetzen. Ebenso der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND). Er kämpft unter anderem durch Aktionen und Demonstrationen für den Schutz unserer Natur und Umwelt.