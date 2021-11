Ratingen : Wiedersehen nach 40 Jahren

Ratingen Der Abschlussjahrgang 1981 des Carl-Friedrich-von-Weizsäcker-Gymnasium traf sich zu einem Wiedersehen nach 40 Jahren im Talschlösschen. Die Erinnerung an einige Streiche wurde aufgefrischt.

So wurden bereits in der Oberstufe manch Streiche ausgeheckt. Ob zum Erschrecken der Lehrer im Unterricht plötzlich laute Musik aus dem Wandschrank durch den Klassenraum schallte, ausgelöst von einer von Schülern heimlich bedienten Fernsteuerung, oder gar ein Fiat 500 einer damaligen Sekretariatskraft plötzlich im Eingangsbereich des Theodor Heuss Gymnasiums stand – in der Pause von einem gut organisierten Schülerteam dort hineingetragen – keiner möchte die oft verrückten Geschichten von damals in Vergessenheit geraten lassen. Auch der Abiball selbst war nicht vor Überraschungen sicher: Dort wurde gar ein lebendes Ferkel auf der Bühne von den Absolventen an einen damaligen Lehrer übergeben. Was mit dem Tier dann in Obhut seines neuen Besitzers passierte, ist jedoch nicht überliefert.