Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Inzidenzwert übersteigt die Schwelle von 200

Kreis Mettmann Zwei Todesfälle und 219 Corona-Neuinfektionen meldet das Kreisgesundheitsamt für Donnerstag. Das lässt den Inzidenzwert deutlich ansteigen.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Donnerstag kreisweit 1553 Infizierte erfasst, 119 mehr als am Mittwoch. Davon leben in Erkrath 204 (+16; 31 neu erkrankt), in Haan 84 (+4; 11 neu), in Heiligenhaus 87 (+3; 7 neu), in Hilden 155 (+16; 27 neu), in Langenfeld 174 (+11; 28 neu), in Mettmann 92 (+11; 15 neu), in Monheim 152 (+8; 23 neu), in Ratingen 322 (+24; 39 neu), in Velbert 243 (+21; 31 neu) und in Wülfrath 40 (+5; 7 neu).