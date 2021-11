Unterstützung in Wülfrath und Heiligenhaus : Sie helfen Menschen ohne Wohnung

Wülfrath/Heiligenhaus Die Wohnungslosenberatung kümmert sich in Wülfrath, Heiligenhaus und Velbert um Menschen, die ins Straucheln geraten sind. Die Mitarbeiter beraten nicht nur, sondern helfen ganz praktisch, zum Beispiel mit gespendeter, warmer Kleidung.

Gerade im Winter kann es gefährlich werden, wenn jemand seine Wohnung verliert oder ganz ohne Obdach auskommen muss. Viele Wohnungslose schlagen sich mit „Couch-Surfing“ durch, übernachten bei Freunden oder Bekannten, um wenigstens noch ein Dach über dem Kopf zu haben. „Wohnungslos ist man, wenn man keinen eigenen Mietvertrag hat“, erklärt Sandra Buchholz, Leiterin der Wohnungslosenberatung der Bergischen Diakonie. Obdachlos dagegen ist jemand, der bereits auf der Straße gelandet ist. „Zum Glück haben wir in der Region aber so gut wie keine oder nur sehr wenige Obdachlose“, sagt Buchholz.

Die Wohnungslosenberatungsstelle hat ihren Sitz in Velbert , ist jedoch auch für Wülfrath und Heiligenhaus zuständig. „Wir haben unterschiedliche Möglichkeiten, Menschen zu beraten“, sagt Buchholz. Zum Beispiel bei der Wohnungssuche, was zunehmend schwieriger wird. Der Dienst „Endlich ein Zuhause“ ist bis Ende 2022 in der Projektphase. „Hier sind eine Immobilienfachkraft und eine Sozialarbeiterin tätig, um den Wohnungssuchenden zu helfen.“

Deshalb hat sich die Beratungsstelle auch sehr über die Kleiderspende der Jägerschaft des Hegerings Wülfrath gefreut. „Die Jägerkleidung ist richtig warm“, freut sich Sandra Buchholz. Außerdem groß genug, denn gerade, wenn Menschen wohnungslos sind, haben sie nicht viel Eigentum bei sich. Im Winter fehlt es oft an warmer Kleidung. „So können sie mehrere Schichten übereinander anziehen“, sagt Buchholz. Deshalb ist Kleidung in großen Größen so wichtig. „Je größer die Jacke ist, desto mehr Schichten kann man darunter anziehen.“ Die Wohnungslosenberatungsstelle kann hier spontan und direkt helfen. „Wir können einen Lagerraum mitbenutzen, wo wir die Jägerkleidung lagern“, sagt Buchholz. Von da wird sie dann an die Bedürftigen ausgegeben. Manche brauchen auch warme Kleidung, weil sie in einer Wohnung ohne Heizung leben müssen. „Vielleicht wurde sie abgestellt, weil die Rechnung nicht bezahlt werden konnte.“