Service in Heiligenhaus : Alle Hausunterlagen in einer Akte sammeln

Alle Hausunterlagen in einer Akte sammeln

Service in Heiligenhaus

Heiligenhaus Das eigene Haus bringt Buch- und Dokumentenführung mit sich. Kompliziert dann, wenn nicht alles immer griffbereit zur Hand ist. Hier bietet die Stadt Hilfe an.

(RP) Wie wichtig es ist, den Überblick über die eigene Immobilie zu behalten, bemerken Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer oft erst, wenn eine Modernisierung, eine Finanzierung, ein Verkauf oder eine Vermietung ansteht. Dann ist es oft mühsam, alle notwendigen Unterlagen in kurzer Zeit zu organisieren. „Mit dem Ordnungssystem „Meine Hausakte“ von „Altneubau“ im Kreis Mettmann möchten wir Hauseigentümerinnen und -eigentümer daher frühzeitig einladen, alle wichtigen Dokumente und Informationen rund ums Haus wie Pläne, Baubeschreibungen, Verträge etc. zusammenzutragen und übersichtlich aufzubewahren“ so Muriel Liebergall, Klimaschutzmanagerin der Stadt.