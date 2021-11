Hilfsaktion in Mönchengladbach : Die Tafel bittet wieder um Weihnachtspäckchen

Mönchengladbach Die Aktion ist mittlerweile Tradition und verschönert Menschen mit geringem Einkommen das Fest. Wie Spendenwillige jetzt helfen können.

Was sollte das Päckchen zum Beispiel enthalten?

Wo und wann können die Päckchen abgegeben werden?

Die nachstehend genannten Unternehmen haben sich wie schon in den vergangenen Jahren bereiterklärt, die Päckchen zu den üblichen Geschäftszeiten entgegenzunehmen. Vom 22. November bis Samstag, 11. Dezember sind das: Bäckerei Held, Am Sternenfeld 63. Vom 29. November bis Freitag,10. Dezember: Ambulanter Pflegedienst Daniel Noffer, Künkelstraße 61, und An der Eickesmühle 35; NEW AG, Odenkirchener Straße 201; Podologische Praxis Renate Camps, Broicher Straße 5; Volksbank Mönchengladbach, Dammer Straße. 136-138. Vom 29. November bis Samstag, 11. Dezember: Reifen Völker, Breite Straße 114; TÜV Rheinland AG, Theodor-Heuss-Straße 93-95; Vital-Apotheke, Bismarckstraße 29. Und letztmalig am Sonntag, 12. Dezember, von 10 bis 16 Uhr: Tafel-Laden, Am Nordpark 299.