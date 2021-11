Benefizveranstaltung : Gutes getan mit laufen und Workout

Eine Kürbislaterne darf natürlich bei einem „Halloween-Lauf“ nicht fehlen, wie die Athleten des TuS Breitscheid hier zeigen. Foto: TuS Breitscheid

Breitscheid Mit seinem „24-Stunden-Lauf meets Halloween“ hat der TuS Breitscheid wieder Spenden für die Helen-Keller-Schule gesammelt. Das Event fand auch online statt, die Veranstalter hoffen, dass es letztmalig „hybrid“ war.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Es ist nun schon ein paar Tage her, aber der TuS Breitscheid musste schließlich auch das Sammel-Ergebnis erst auswerten und eine Reihe von Bildern schicken. Und beides kann sich sehen lassen: Bei seinem traditionellen 24-Stunden-Lauf, der in diesem Jahr „hoffentlich zum letzten Mal hybrid“ ausgerichtet wurde, wie der TuS schreibt, kamen 918 Euro zusammen, die der Verein nun an die Helen-Keller-Förderschule spendet.

Der hybride Benefiz-Lauf mauserte sich zu einem Multi-Sport-Event mit zahlreichen phantasievollen Aktionen. Zahlreiche Sportler aus dem Ratinger Raum folgten unter dem Motto „Breitscheider 24-Stunden Lauf meets Halloween“ dem Aufruf des TuS, „Laufend etwas Gutes zu tun“. Beginnend am 31. Oktober um 15 Uhr absolvierten die Teilnehmer selbst ausgewählte Workouts und spendeten zugunsten der Helen-Keller-Schule (HKS) in Ratingen. Gleichzeitig setzten der TuS und die HKS erneut ein Zeichen für die Gemeinschaft von Sportlern mit und ohne Handicap.

Mund-Nasen-Schutz und Gruselmasken auf dem Klettergerüst. Foto: TuS Breitscheid

Neben vielen Aktivitäten und Workouts, die während der 24 Stunden individuell und an zahlreichen Orten durchgeführt und anschließend auf die Website des 24-Stunden-Laufs geladen wurden, gab es auch einige Programmpunkte in und um Breitscheid. Pünktlich um 15 Uhr eröffnete eine Laufgruppe des TuS am Vereinsheim das Event und absolvierte einen Halbmarathon. Eine Stunde später machten sich Mitglieder an gleicher Stelle zusammen mit Lehrern und Schülern der HKS zu einer Wanderung durch die herbstliche Atmosphäre auf.

Wer läuft hier mit wem? Oder ist der Reiter einfach originell verkleidet? Foto: TuS Breitscheid

Mit der einbrechenden Dunkelheit fielen die zahlreichen Halloween-Kürbisse ins Auge, mit denen das Areal rund um das Vereinsheim geschmückt war. Um 22.30 Uhr servierten die „Erfinder“ des 24-Stunden-Laufs, Renate und Klaus Stemmer, im Vereinsheim selbstgemachten Glühwein. Dieser wurde mit weiteren 24-Stunden-Lauf-Urgesteinen genossen. Um Mitternacht begaben sich dann alle zu Fuß auf die „Runde zur Geisterstunde“ und schwelgten dabei in Erinnerungen an ihre Lauferlebnisse.

Weiter ging es am Montagmorgen um 9 Uhr unter dem Motto „Dein(e) Hund(e) und du – gemeinsam unterwegs“ mit Frauke Kraatz. Eine Stunde später legten die Teilnehmer des TuS-Lauftreffs weitere Kilometer zurück. Letzter offizieller Programmpunkt war das High-Intensity-Training „Eine starke Mitte braucht dein Körper“ im Kursraum des TuS. Am Nachmittag traf man sich noch auf einen Kaffee oder einen gemeinsamen Spaziergang. Insgesamt wurden 38 Workouts gemeldet. Die Spenden werden insbesondere dem Sportprogramm der HKS zugutekommen. Nun aber hoffen die Organisatoren und Teilnehmer darauf, dass in 2022 diese Benefiz-Veranstaltung wieder vollständig „offline“ und in Breitscheid stattfinden kann. Der Termin steht mit dem 2. bis 3. September 2022 auch bereits fest.

Weitere Details und Impressionen sind unter www.tus-breitscheid.de/virtueller-24h-lauf zu finden.

(ame)