Haus, Hof und das Stadtbild aufhübschen : So profitieren Bürger direkt von Städtebau-Förderprojekten

Hier wird gebaut (Symbolbild). Auf einige Fördertöpfe, die dafür gedacht sind, die Innenstadt schöner zu machen, können Privatleute zugreifen. Foto: dpa/Carsten Koall

Dinslaken Warum es die verschiedenen Förderprogramme eigentlich gibt, wie die ganze Stadt etwas davon haben soll und wie Privatleute etwas davon haben.

Es ist eigentlich nicht das erklärte Ziel des Landes Nordrhein-Westfalen, Immobilienbesitzern zu Geldspritzen zu verhelfen – auch, wenn das in der Praxis geschieht. Erklärtes Ziel ist es, Städte attraktiver zu machen. Grundlage für eine Reihe von Fördermaßnahmen in Dinslakens Zentrum ist das „Handlungskonzept Innenstadt“. Dieses beinhaltet verschiedene Projekte: Erneuerung am Bahnhof, Umbau der Stadttore, Aufstellen von Sitzbänken. Es gibt dabei auch welche, die sich konkret an die Einwohner richten.

Hof- und Fassadenprogramm

Info Fördertöpfe und Ansprechpartner Hof- und Fassadenprogramm Im Topf sind 155.000 Euro. Davon kommen 108.500 Euro von Land und Bund. 46.500 Euro schießt die Stadt zu. Verfügungsfonds 45.000 Euro stehen zur Verfügung. Davon kommen 31.500 von Land und Bund, 3500 Euro von der Stadt. Sofortprogramm Im Topf sind rund 830.000 Euro. Mehr als 750.000 Euro vom Land, rund 83.000 Euro von der Stadt. Kontakte Für alles rund um Hof und Fassadenprogramm und Verfügungsfonds, speziell auch zu Förderbereichen und Modalitäten: Jana Wandiger, 02064 66283, E-Mail jana.wandiger@dinslaken.de

Für alle Anliegen zum „Sofortprogamm“: Die Wirtschaftsförderung, 02064 66380 oder wirtschaftsförderung@dinslaken.de

Von Sitzbänken oder Stadttoren haben die Bürger indirekt etwas: Es wird halt netter in der City. Dem gleichen Zweck dient das Hof- und Fassadenprogramm. Doch darüber können Immobilieneigentümer oder auch Mieter direkt finanziell profitieren, wenn sie an ihren Häusern etwas tun. Förderfähig sind die Herrichtung, Gestaltung und Begrünung von Fassaden und Dachflächen. Und: „Die Entsiegelung und Gestaltung von Hof- und Gartenflächen. Aber nur, wenn das auch ökologischen Wert hat“, erklärt Jana Wandiger, die bei der Stadtverwaltung für die Innenstadt-Projekte zuständig ist. Und andere Menschen müssen auch etwas davon haben: „Wichtig ist, dass es von außen sichtbar ist“, erläutert Stadtplaner Alexandro Hugenberg.

Wer so einen Umbau plant, muss die Hälfte der Kosten selbst zahlen. Die andere Hälfte ist Fördergeld – bis zu einer Grenze von 7000 Euro. Mehr gibt es nicht für eine einzelne Maßnahme. Aber: Man kann Anträge für bis zu fünf verschiedene stellen. Beispiel: „Wenn ich einen Hof, eine Fassade und ein Dach habe, sind das drei getrennte Maßnahmen“, sagt Jana Wandiger. Es gibt auch eine Untergrenze: Infrage kommen nur Projekte ab Kosten von 1000 Euro, also ab einer Förderung von 500 Euro.

Das Fördergebiet ist ein etwas zerfranst eingegrenzter Bereich, etwa von Bahnhof bis Neutor-Galerie, vorbei an Gartenstraße und Theodor-Heuss-Gymnasium. Wer wissen will, ob die eigene Adresse hineinfällt, muss sich bei der Stadt erkundigen. Das gilt auch für alle anderen Bedingungen und Vorgaben, von denen es einige gibt. Das soll aber nicht abschrecken: Die Stadt bietet Beratung an.

Das Hof- und Fassadenprogramm ist zwar gerade neu aufgelegt worden, es gibt es aber schon seit 2011. Bislang wurden darüber in der Innenstadt 41 einzelne, oft kleinere Maßnahmen umgesetzt, „quer durch das Gesamtgebiet“, sagt Wandiger. Die einzelnen Modernisierungen fielen jetzt nicht unbedingt auf Anhieb ins Auge. „Aber wenn es noch im Ursprungszustand wäre, dann würde es negativ auffallen.“

Über das Hof- und Fassadenprogramm könne man mit relativ geringen Mitteln viel erreichen, fügt Alexandro Hugenberg an. Es gebe nicht wenige Objekte „da würde wirklich ein Eimer Farbe so viel mehr Qualität ins Stadtbild bringen“, sagt er. „Die Menschen sollen sich in unserer Stadt wohlfühlen. Sie sollen hier gerne leben und sich gerne hier aufhalten. Der Beitrag, den die Stadt leisten kann, ist, den öffentlichen Raum schöner zu machen.“

Verfügungsfonds

Der Verfügungsfonds dient der Unterstützung von „sehr kleinteiligen Maßnahmen, die auch sehr unkompliziert und unbürokratisch vorgenommen werden können“, umreißt Jana Wandiger. Es geht um Vorhaben, die aus der Bürgerschaft stammen und dem „öffentlichen Raum“ in der Innenstadt zugutekommen.

Beispiele für erfolgreich umgesetzte Ideen sind das bronzene Stadtmodell auf dem Neutorplatz, die Metall-Stelen an der Bahnstraße, oder die Sanierung einer großen Uhr am Berufskolleg. Auch Dinge wie Blumenschmuck in der Fußgängerzone könnte förderfähig sein. „Das ist ein super Programm. Aber es ist immer schwierig zu vermitteln“, sagt Alexando Hugenberg: Man brauche halt erstmal jemanden, der sich im Sinne der Allgemeinheit engagiert.

Beim Verfügungsfonds gilt ebenfalls die 50-Prozent-Regelung: Die Hälfte der Finanzierung übernehmen die privaten Akteure. Ober- und Untergrenzen sind dabei aber nicht festgelegt.

Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte

Es geht um die Belebung des Handels und die Beseitigung von Leerständen in den Haupteinkaufsstraßen von Dinslaken und Hiesfeld. Die Zielgruppe sind möglichst spannende oder passende, nachhaltig geeignete Läden – ob von Filialisten oder Gründerinnen, ob aus Einzelhandel oder Gastronomie – die gute Konzepte haben, aber etwas Starthilfe brauchen. Diese Kandidaten können Ladenlokale dann extrem günstig anmieten.

Das läuft so: Die Immobilieneigentümer überlassen ihre Objekte für 70 Prozent der ursprünglichen Miete der Stadt Dinslaken. Diese vermietet die Ladenlokale ihrerseits für nur noch 20 Prozent der Ursprungsmiete weiter. Es bleibt eine „Finanzierungslücke“ von 50 Prozent, die von der öffentlichen Hand gefüllt wird: 90 Prozent des nötigen Geldes kommen vom Land, die restlichen zehn Prozent von der Stadt.

Für die Kommune sei das Projekt interessant, „weil wir damit Nutzer in die Stadt bekommen können, die sich hier erstmal ausprobieren können“, sagt Wirtschaftsförderer Georg Spieske. Zumal den Löwenanteil der Finanzierung ja das Land übernimmt. Ob sich das für NRW lohnt, das werde die Zeit zeigen. Aber zumindest scheint die Idee zu überzeugen; andere Bundesländer zögen schon nach

In Dinslaken ist die Initiative gerade angelaufen. „Wir stehen mit allen Eigentümern in Kontakt und haben von einigen Zusagen, dass sie mitmachen wollen“, erklärt Spieske weiter. Wer Interesse hat, ein gefördertes Ladenlokal anzumieten, kann sich bei der Stadt melden: „Wir sind jetzt in der Akquise.“