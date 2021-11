Glasfaser Heiligenhaus : Frist für Glasfaserausbau wird verlängert

Die Herrscheidter könnten im nächsten Sommer in den Genuss des schnellen Internets kommen – wenn sich genügend Interessenten finden. Foto: Deutsche Glasfaser/Martin Wissen

Heiligenhaus 450 Hetterscheidter Haushalte könnten einen Glasfaseranschluss bekommen, wenn mindestens 40 Prozent einen Vertrag abschließen. Bis zum 30. November können sich die Bürger entscheiden.

Weil die Muenet GmbH Bagger nach Wülfrath schickt, plant sie in diesem Rahmen auch die Brücke bis in den Hetterscheidter Süden zu schlagen (unsere Zeitung berichtete). Damit dieser Brückenschlag allerdings wirtschaftlich sei, brauche man Vertragsabschlüsse mit mindestens 40 Prozent der Haushalte im angesprochenen Gebiet, sagt Muenet-Mitgründer Patrick Nettels. „Das ist die unterste für uns machbarste Grenze.“ Denn im Gegensatz zum Ausbau auf Wülfrather Gebiet ist die Maßnahme in Heiligenhaus privatwirtschaftlich und nicht staatlich gefördert.