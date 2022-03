Workshop um Kultgetränk : Gute Gründe für Whisky-Genuss

Kreis Mettmann Thomas Ian Pearce ist Schotte und Whisky-Liebhaber. In Tastings vermittelt er Aspekte des gepflegten Genusses. Es gibt eine Vielzahl von Spezialitäten zu entdecken.

Whisky wird immer beliebter. Was vor Jahren noch eine von vielen Spirituosen war, die man am Wochenende in der Bar mit Cola gemischt trank, wurde inzwischen auch in Deutschland als Spezialität entdeckt. Mehr noch als Wein bietet der hochprozentige Brand eine große Vielfalt an Eigenschaften und Aromen, die es zu erkunden gilt. Für Einsteiger wie Fortgeschrittene eignen sich dazu sogenannte Whisky-Tastings, bei denen ein erfahrener Fachmann eine Auswahl von mehreren Whiskys zur Verkostung präsentiert und Hintergrundwissen vermittelt. Ein solcher Fachmann ist Thomas Ian Pearce aus Schottland, der in Willich lebt und als Unternehmensberater Profi in Sachen Coaching ist. Pearce bietet Online-Whisky-Tastings unter anderem über die VHS Mettmann-Wülfrath an, der nächste Termin ist am 19. März.