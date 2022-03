Zukunft des Frischemarktes : Gespräche zur Versorgung in Homberg fortgesetzt

Homberg Einen schnellen Wiederaufbau des Einkaufszentrums wird es wohl nicht geben. Deshalb werden nun auch Alternativen im Stadtteil diskutiert.

(RP/jün) Nach der Klärung einiger wichtiger versicherungstechnischer Fragen wurde die Brandruine des ehemaligen Frischemarktes in Homberg in Abstimmung mit der Stadt Ratingen nun robuster gesichert. Die Eigentümer prüfen, wie man das in den Hang gebaute Gebäude am besten abtragen kann. Gleichzeitig werden Möglichkeiten ausgelotet, wie das Grundstück neu entwickelt und die Versorgungssituation in Homberg verbessert werden kann.