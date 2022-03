Erinnerung : Stolpersteine: App zeigt Schicksale auf

Am 22. Dezember 2005 wurden in Ratingen die ersten neun Stolpersteine durch den Kölner Künstler Gunter Demnig verlegt. Foto: Stadt Ratingen

Ratingen Die App erfasst digital Stolpersteine in ganz Nordrhein-Westfalen, auch die in Ratingen. Texte, Audios und Illustrationen erzählen mehr über die Menschen dahinter. Das Herunterladen ist kostenfrei.

Die rund 15.000 Stolpersteine in Nordrhein-Westfalen stehen im Mittelpunkt der neuen WDR-App „Stolpersteine NRW – gegen das Vergessen“. Der WDR will mit dieser App die Schicksale der Menschen hinter den Stolpersteinen mit Texten, Fotos, Audios, Illustrationen und Augmented-Reality-Elementen digital zugänglich machen.

Mit Hilfe einer Karte lässt sich in der App komfortabel nach Stolpersteinen in der Nähe oder in anderen Städten in Nordrhein-Westfalen suchen. Daneben bietet die App mehrere Filter zur Suche und Recherche in den insgesamt 15.000 Datensätzen. So kann man beispielsweise gezielt nach Namen, Opfergruppen oder einem bestimmten Geburtsjahr recherchieren. An dem im Jahr 2020 gestarteten Projekt haben sich rund 200 nordrhein-westfälische Kommunen, Initiativen und Aktionsbündnisse beteiligt, darunter auch die Stadt Ratingen.

Info Stolpersteine liegen in 21 europäischen Ländern Wer Der Künstler Gunter Demnig erinnert an die Opfer der NS-Zeit, indem er vor ihrem letzten selbst gewählten Wohnort Gedenktafeln aus Messing ins Trottoir einlässt. Wo Inzwischen liegen die sogenannten Stolpersteine in insgesamt 1265 Kommunen Deutschlands und in einundzwanzig Ländern Europas.

In Ratingen wurden bisher 15 der Gedenksteine für Opfer des NS-Regimes in das Straßenpflaster eingelassen. Bei der ersten größeren Verlegung 2005 war auch der Kölner Künstler Gunter Demnig anwesend, der das Stolpersteine-Projekt in den 1990er Jahren ins Leben gerufen hat. Es gilt heute als das größte dezentrale Denkmal der Welt. Die App und die begleitende Website wurden am 21. Januar veröffentlicht und werden fortlaufend aktualisiert und gepflegt. Auf der Website finden sich auch Unterrichtsinhalte für Lehrende.

In Ratingen wurden zuletzt im September vergangenen Jahres drei neue Stolpersteine verlegt. Eingelassen in das Pflaster vor dem Haus Marktplatz 17 wurde eine Messingtafel mit den Lebensdaten von Theodor Ropertz. Der Fabrikarbeiter wurde am 22. Juli 1898 in Ratingen geboren. Verhaftet wurde Ropertz am 22. November 1938. „Widernatürliche Unzucht unter Männern“ wurde ihm zur Last gelegt. Mehr als fünf Jahre verbrachte Ropertz mit der Diagnose „Schwachsinn mittleren Grades“ in einer „Heil- und Pflegeanstalt“, wurde einer oprativen „Entmannung“ unterzogen und schließlich im Januar 1944 ins KZ Buchenwald gebracht, wo er nur wenige Wochen später starb.

Nur wenige Meter weiter, in der Oberstraße 22 (damals noch Adolf-Hitler-Straße), lebte Heinrich Röder. Geboren am 8. Januar 1899 in Werden. Röder war Mitglied der KPD Unterbezirksleitung Essen, Leiter des Kampfbundes gegen den Faschismus und Vorsitzender der Revolutionären Gewerkschaftsopposition im Raum Ratingen. Bei seiner Verhaftung wurden ihm Kurierdienste für die KPD vorgeworfen. Am 29. März 1935 fand man Röder erhängt in seiner Zelle im Düsseldorfer Polizeipräsidium. Dass es kein Suizid war, konnte erst nach dem Krieg aufgeklärt werden. Im November 1963 bestätigte der Polizeipräsident den Mord.

Otto Amuel kam am 12. Februar 1897 in Lintorf zur Welt. Er war von Geburt an taub. Der gelernte Schuster versuchte sich mit Bagatelldiebstählen über Wasser zu halten und wurde so aktenkundig. „Die Akten geben ein klares Bild der Persönlichkeit des Angeklagten“, urteilte die Justiz. „Sie lassen insbesondere mit Deutlichkeit erkennen, dass er Freude am Müßiggang und Herumvagabundieren hat.“ Amuel wurde in unterschiedlichen Haftanstalten inhaftiert, bevor er am 8. Mai 1943 ins KZ Buchenwald gebracht wurde. Dort starb er nur 14 Tage später, angeblich an Grippe.