Nützliche Netzwerke : Flucht: Diakonie Niederberg sucht Wohnungen

Ukrainehilfe – es geht um Wohnungen wie um Sachspenden. Foto: dpa/Stefan Puchner

Niederberg Aktuell bereitet die Bergische Diakonie drei Wohnungen für die Nutzung durch geflüchtete Menschen aus der Ukraine vor. Das funktionierte schnell.

(RP) Über die zahlreichen Netzwerkstrukturen der Bergischen Diakonie sind in den vergangenen Tagen eine Vielzahl von Hilfs- und Unterstützungsanfragen lokaler Akteure und Privatpersonen an die Bergische Diakonie herangetragen worden. Verbunden mit dem Leid der Menschen in der Ukraine entwickeln fortlaufend Hilfsmaßnahmen.

Durch Umplanungen konnte der Sozialtherapeutische Verbund drei Wohnungen kurzfristig zur Verfügung stellen. Eine gute Aufnahmesituation wird derzeit vorbereitet. Ein Bezug der Wohnungen soll Anfang nächster Woche möglich sein. „Aktuell wartet eine Familie mit drei Kindern auf die Möglichkeit einer Unterbringung“, sagt Diakonie-Sprecherin Renate Zanjani.

Im Rahmen bestehender Kooperationen arbeitet die Bergische Diakonie mit der Integrationshilfe Langenberg, den Ansprechpartnern in der Kommunalverwaltungen und den Stadtlotsen in Velbert, Heiligenhaus und Wülfrath zusammen. Nach aktuellem Informationsstand wird am kommenden Freitagabend ein Bus mit 41 geflüchteten Menschen in Velbert erwartet.

Das Offene Atelier hat seine Jubiläumsausstellung und Auktion der 25 Stühle für die Vielfalt umgewidmet und spendet den Auktionserlös für die Unterbringung und Versorgung geflüchteter Menschen aus der Ukraine in der Bergischen Diakonie. Informationen dazu finden Sie hier: Galerie - Offenes Atelier - Begleitende Fachdienste - Sozialtherapeutische Hilfe - Bergische Diakonie (bergische-diakonie.de) oder über die Startseite der Bergischen Diakonie.

Die Tafel Niederberg ist Sammelstelle für gezielte Sachspendenpakete in die Ukraine. Von dort aus werden die Pakete an das Generalkonsulat der Ukraine und die ukrainische Kirchengemeinde in Düsseldorf für den Transport in die Ukraine geliefert. Die dortigen Organisatoren übernehmen den direkten Transport in die betroffenen Gebiete an den Grenzen und nach Möglichkeiten direkt in die Ukraine.