Langenfeld hilft Ukraine : Stadt ruft zur Teilnahme an Friedensgebet auf

Polen, Medyka: Frauen und Kinder kommen nach ihrer Flucht aus der Ukraine am Grenzübergang an. Das UN-Flüchtlingshilfswerk gab am Dienstag bekannt, dass seit Beginn der russischen Invasion rund 660.000 Menschen aus der Ukraine in die Nachbarländer geflohen sind. Foto: dpa/Visar Kryeziu

Langenfeld Die schockierenden Bilder aus der Ukraine halten uns seit Tagen in Atem. „Neben großer Fassungslosigkeit entwickelt sich in unserer Stadt eine enorme Welle der Hilfsbereitschaft, die mich einmal mehr überwältigt“, hebt Bürgermeister Frank Schneider das erneut große Engagement der Menschen in Langenfeld hervor.

Dort haben sich bereits einige Organisationen und Privatpersonen mit Hilfsaktionen aufgestellt. Am Dienstag hat Bürgermeister Frank Schneider in Abstimmung mit den im Rat vertretenen Fraktionen eine Soforthilfe von 5000 Euro auf das Spendenkonto des „Bündnisses Entwicklung Hilft“ angewiesen, das den Menschen in der Ukraine Hilfe direkt vor Ort zukommen lässt.

Auch an die Stadt Langenfeld wurden bereits konkrete Hilfsangebote für geflüchtete Menschen für ihre Zeit in Langenfeld übermittelt. „Wir koordinieren diese Hilfsangebote und versuchen auch private Hilfslieferungen durch unsere Netzwerke zu unterstützen“, so Schneider. Solche privaten Hilfsangebote für Geflüchtete in Langenfeld können unter der eigens eingerichteten E-Mailadresse ukrainehilfe@langenfeld.de dem Fachbereich Soziales und allgemeine Ordnung gemeldet werden. Sobald die Angebote benötigt werden, meldet sich die Verwaltung bei den hilfsbereiten Bürgerinnen und Bürgern. Dabei wird darum gebeten, bei der Stadtverwaltung aktuell keine Kleider- oder Sachspenden unaufgefordert abzugeben.

Besonders gefragt sind Menschen mit ukrainischen und russischen Sprachkenntnissen, die sich perspektivisch bereit erklären, ehrenamtlich als Übersetzer für Menschen aus der Ukraine aktiv zu werden, wenn diese unsere Stadt erreichen würden.

Bürgermeister Frank Schneider ruft dazu auf, sich an einem von der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen Langenfelds (ACK) initiierten Friedensgebet vor der Kirche St. Josef am Donnerstag, 3. März, um 18 Uhr zu beteiligen.

Als Zeichen der Solidarität mit den Menschen in der Ukraine hat der Bürgermeister die Beflaggung mit den Bannern der Ukraine, der EU und Deutschlands vor dem Rathaus angeordnet.

(og)