Ratingen hilft : Hilfsbereitschaft in Ratingen ist groß

Ratingen Unzählige private Helfer organisieren sich derzeit in Ratingen, um die Menschen in der Ukraine zu unterstützen. Auch die Stadt bereitet sich vor, Menschen aufzunehmen, die vor dem Krieg flüchten.

Auch auf dem Gelände der Firma ADC Blackfire an der Harkortstraße herrscht rege Betriebsamkeit. Alexander Dubinsky arbeitet mit Düsseldorfer Hilfsorganisationen zusammen. „Wir unterstützen mit Logistik“, so der Ratinger. Hilfsgüter werden gesammelt, zwischengelagert, sortiert und transportfähig auf Paletten verpackt. Inzwischen holen Spediteure fast täglich Ware ab und bringen sie an die polnische Grenze. Ähnlich wie Tanja Plewa kann Dubinsky nur warnen: „Die Anforderungen, was gebraucht wird, können jederzeit überholt sein.“ Es mache also keinen Sinn, unkoordiniert zu sammeln und auf einen Transport zu hoffen. Er rät deshalb: Lieber zuerst Kontakt mit Hilfsorganisationen aufnehmen. Die wissen genau, was gebraucht wird.

Bei einer Kundgebung am Freitagabend machte Bürgermeister Klaus Pesch deutlich, dass er den Überfall Russlands auf die Ukraine aufs Schärfste verurteilt und nannte die Invasion „menschenverachtenden Irrsinn.“ Er ließ keinen Zweifel daran, dass Ratingen an der Seite der Geflüchteten stehen werde. Auch in einem Gespräch mit dem CDU-Bundestagsabgeordneten Peter Beyer war die Ukraine vor einigen Tagen Thema. Schätzungen zufolge könnten weit mehr als eine Million Flüchtlinge in die EU kommen, so Beyer. Deutschland müsse sich darauf einstellen, eine bedeutende humanitäre Hilfe zu mobilisieren. „Es ist ein Krieg vor unserer Haustür, nur wenige hundert Kilometer entfernt.“ „Wir müssen uns klarmachen“, so Pesch in dieser Runde, „dass die Menschen, die vor dem Einmarsch flüchten, dies gewiss nicht freiwillig tun.“