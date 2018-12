Programm in der Eissporthalle : Sport und jede Menge Musik auf dem Eis

RATINGEN Die Eislaufhalle bietet nicht nur den Leistungssportlern, sondern auch Freizeitläufern viele Möglichkeiten.

Kurz vor den Weihnachtsferien bis etwa Karneval ist auf der Bahn am Sandbach besonders viel los. „Noch nie hatten wir so viele und lange Laufzeiten wie in dieser Weihnachtszeit“, sagte Gerhard Bayer, Betriebsleiter der Eissporthalle.

In den Vormittagsstunden nutzen verstärkt Schulklassen die Tage vor den Ferien, um den Unterricht temporär aufs Eis zu verlegen. „Die Eissporthalle ist dem Amt für Schulverwaltung und Sport unterstellt, darum ist während der Eislaufsaison der Eintritt für den Ratinger Schulsport frei“, so Bayer.

Bei der nicht weniger traditionellen „Familiendico“ am Samstag wird weiterhin der langjährige DJ Rainer Halm Schlager und aktuelle Hits auflegen, damit die Gäste bei Musik, die jeder kennt, über das Eis flitzen können, genauso wie bei den zusätzlich während der Weihnachtsferien stattfindenden „Oldie-Disco on ice“ mit Liedern aus den 70er bis 90er Jahren und den vom Jugendrat initiierten „Winterdisco“-Terminen. Nach der beliebten Altweiberparty Ende Februar wird der Besucherandrang erfahrungsgemäß etwas nachlassen bis schlussendlich mit der Abtauparty Ende März mit DJ Halm die Eislaufsaison 2018/19 beendet wird. „Da werden wir ganz bestimmt hingehen. Es macht so viel Spaß, in dem ganzen Schaum, der auf die Eisfläche geblasen wird, herumzutoben“, freute sich schon Schülerin Louisa.