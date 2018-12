Weihnachten 2018 : Homberg ist stolz auf die restaurierte Orgel

Ulrich Cyganek ist ehrenamtlicher Organist an der Orgel in der Christuskirche Homberg und Initiator der Abendmusiken dort. Foto: Blazy, Achim (abz)

Homberg Das Instrument ist denkmalgeschützt. Für Orgelmusik gibt es eine eigene Abendmusik-Reihe, organisiert von einem Förderverein.

Jahrelang fristete die Romantische Orgel in der Christuskirche ein eher stilles Leben – stumm, verkannt, hoffnungslos. Wenn man es denn mal vermenschlichen möchte. Dann kam Schwung in ihr Leben, Geld auf den Tisch und handwerkliche Kunst ans Instrument. Sie wurde restauriert. Viele Homberger erwarteten den ersten Advent 2017 mit großer Spannung. An diesem Tag nämlich wurde die restaurierte Romantische Orgel in einem festlichen Gottesdienst wieder eingeweiht.